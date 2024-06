Voici pourquoi vous devez regarder les matchs de l’Euro 2024 sur la TNT plutôt qu’en streaming

Marre de vous faire spoiler les buts de l'Euro 2024 par vos voisins ? Arrêtez de regarder les matchs en streaming et passez à la TNT, vous n'aurez plus autant de retard sur le direct.

Imaginez cette situation : vous êtes en train de regarder un match de football, votre équipe s'approche de la surface adverse, et là, vous entendez vos voisins crier pour célébrer un but. Chez vous, ce but n'arrivera que quelques secondes plus tard. Le plaisir est gâché, vous venez de vous faire divulgâcher l'un des moments les plus importants du match.

Alors que l'Euro 2024 a débuté, vous cherchez peut-être à éviter ce genre de situation des plus frustrantes pour profiter au mieux de la compétition. Suivant votre installation TV, le signal peut arriver bien plus tard que chez les personnes qui vous entourent. Mais une astuce permet de réduire drastiquement la latence et ainsi éviter de se faire spoiler les grands événements d'un match.

La latence est bien plus forte en streaming qu'avec la TNT

Comme précisé par un tweet du groupe TDF, opérateur d'infrastructures de réseaux audiovisuels, télécoms et fibre optique en France, il est conseillé de regarder les matchs de l'Euro 2024 diffusés sur TF1 et M6 depuis la TNT. Avec la diffusion hertzienne, on constate une latence comprise entre 1 et 3 secondes. La radio FM et DAB+ est servie en premier lieu, n'ayant que l'audio à traiter, mais c'est bien la TNT qui permet de se rapprocher le plus possible du direct à la télévision.

Si vous regardez les matchs en streaming, la latence peut atteindre jusqu'à 45 secondes. Vos voisins utilisant la TNT auront donc exulté bien avant que vous ayez l'opportunité de voir le but. En streaming, les box TV avec une connexion fibre offrent sans surprise la latence la plus faible. Si vous regardez un match sur votre smartphone, tablette ou PC en Wi-Fi, alors vous pouvez être sûrs que vous ferez partie des derniers à pouvoir visionner le but.

Malheureusement, TF1 et M6 ne diffusent pas tous les matchs de l'Euro 2024. Pour les rencontres qui ne sont pas retransmises sur ces chaînes, il faudra obligatoirement passer par le streaming, via beIN Sports en France, ou en se connectant à des chaînes à l'étranger (en Belgique par exemple) par le biais d'un VPN.