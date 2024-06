Comment le ballon connecté de l’Euro 2024 a joué un mauvais tour à la Belgique

Pour l'Euro 2024, le ballon est connecté ! Les Belges l'ont appris à leurs dépens : la technologie a fait annuler deux buts de Romelu Lukaku contre la Slovaquie.

La technologie s'invite toujours plus dans le football, et plus particulièrement dans l'aide à l'arbitrage. Après la Goal Line Technology et la VAR, l'Euro 2024 introduit une autre grande nouveauté, le ballon connecté, baptisé Fussballliebe (amour du football) pour cette compétition. Et nous avons pu avoir un aperçu de son utilisation lors du match Belgique-Slovaquie, qui s'est soldé par une victoire slovaque.

Après d'innombrables occasions ratées, la Belgique pense enfin égaliser en fin de match suite à un but de Romelu Lukaku, sur une passe de Loïs Openda. L'arbitre Halil Umut Meler valide le but dans un premier temps, avant d'être appelé par les assistants du VAR : le ballon connecté, muni de capteurs, détecte qu'Openda touche le ballon de la main lors de son duel avec le défenseur slovaque.

Le ballon connecté signale une main d'Openda

L'arbitre se dirige alors vers l'écran de contrôle du VAR pour vérifier l'action. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de beIN Sports en fin d'article, un petit graphique est affiché en bas à gauche de l'image. La courbe de celui-ci est plate, puis s'emballe pile au moment où le ballon semble toucher la main de l'attaquant belge. Le geste ne paraît pas volontaire, mais Halil Umut Meler choisit d'annuler le but.

Ce fameux ballon connecté ne sert pas qu'à détecter des mains. Comme expliqué par l'UEFA, il permet aussi d'améliorer la précision et la rapidité de la technologie semi-automatisée de détection du hors-jeu (SAOT). Le Fussballliebe contribue à “identifier immédiatement le point de contact avec le ballon lors de l’analyse des situations de hors-jeu”. Le système combine les données sur la position du joueur et l’intelligence artificielle pour déterminer si le joueur est en position licite ou non.

Le hors-jeu semi-automatique est d'ailleurs intervenu plus tôt dans la partie pour refuser un autre but de Romelu Lukaku, décidément pas en veine pour son premier match de l'Euro 2024.

😲❌ LE BUT REFUSÉ A LUKAKU POUR UNE MAIN D'OPENDA !

😰 L'arbitre sanctionne la main de Loïs Openda et annule un deuxième but à la Belgique et Romelu Lukaku !#EURO2024 #BELSLO pic.twitter.com/WsK2MVu0vn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 17, 2024

