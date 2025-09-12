Voici nano 11, un Windows 11 allégé qui occupe moins de 3 Go d’espace de stockage

Vous connaissez tiny11 ? On a désormais nano11, un installeur de Windows 11 encore plus léger qui réduit l'OS à sa plus simple expression et qui pèse seulement 2,8 Go.

“Difficile de faire mieux que ça”. NTDEV, le développeur qui s'est fait connaître par son projet tiny11, qui permet d'installer une version allégée de Windows 11, est encore allé encore plus loin. Il vient de présenter sa nouvelle création, nano11, qui supprime encore plus de superflu par rapport à la version standard du système d'exploitation de Microsoft. Cela permet d'économiser de l'espace de stockage et de booster les performances de l'OS quand on a pas besoin des fonctions additionnelles de Windows 11.

L'image ISO de nano11 pèse un peu plus de 2 Go, soit trois fois moins que celle de la version officielle. L'installation de Windows 11 occupe quant à elle 2,8 Go, bien moins que les environ 20 Go que nécessite normalement Windows 11.

nano11, un Windows 11 dépourvu de Windows Hello, Windows Update et bien d'autres composants

NTDEV a notamment sacrifié les fonctionnalités liées à Windows Hello. L'utilisateur ne peut donc pas s'authentifier par le biais de données biométriques, qu'il s'agisse de reconnaissance faciale ou de lecture d'empreintes digitales. C'est aussi Windows Hello qui gère le système de PIN. Il ne reste donc plus que le mot de passe pour se connecter.

nano 11 se débarrasse aussi d'un composant essentiel de l'expérience Windows 11 classique : Windows Update. C'est assez logique, puisque l'objectif est de conserver un système fluide, propre et léger. Autoriser les mises à jour automatiques de Windows Update n'aurait pas de sens. Cela signifie donc que les correctifs de sécurité ne sont pas rendus disponibles, ce qui n'en fait pas une option recommandable pour le grand public.

L'auteur du projet l'admet d'ailleurs, nano11 n'est “pas adapté à une utilisation quotidienne”. Il estime par contre qu'il est “idéal pour les bancs d'essai rapides et peu complexes ou les environnements de machines virtuelles”. Il est aussi adapté aux machines les plus anciennes, qui peuvent avoir du mal à faire tourner le Windows 11 standard correctement. S'il vous intéresse, le projet nano11 est disponible sur GitHub. Vous pouvez aussi découvrir la vidéo de présentation ci-dessous.