Voici le meilleur jeu vidéo français de l’année, il remporte 4 prix à la cérémonie des Pégases

La cérémonie des Pégases a couronné le meilleur jeu vidéo français de l'année. Le grand gagnant en a profité pour rafler 4 prix en tout. Voici de qui il s'agit, accompagné du palmarès complet.

Les Pégases sont au jeu vidéo ce que les Oscars sont au cinéma. Une cérémonie centrée sur la production française, même si les titres créés en dehors de nos frontières sont également mis à l'honneur. L'événement a vu le jour en 2020. Il est organisé par l’Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo, dont plus de 1 500 membres votent en deux tours pour désigner les lauréats. L'occasion pour les joueurs et joueuses de découvrir des noms qui leur sont inconnus, avec l'assurance qu'ils possèdent une qualité justifiant de s'y plonger.

L'édition 2025 des Pégases s'est tenue dans la soirée du 6 mars, et nous connaissons désormais l'ensemble des gagnants. Trêve de suspense, le jeu de l'année rend sa couronne à quelqu'un qui l'avait perdue : Prince of Persia The Lost Crown. Le renaissance surprise de la franchise sous une forme que l'on attendait pas a séduit aussi bien les critiques que les joueurs et ça se ressent devant son palmarès à la cérémonie. Le jeu d'Ubisoft Montpellier repart en effet avec 4 statuettes en tout.

Les Pégases 2025 désignent ce jeu vidéo comme le meilleur titre français de l'année

Concernant les autres catégories, on note que Final Fantasy VII Rebirth s'est incliné face au raz-de-marée Space Marine 2, et que Microsoft Flight Simulator 2024, bien qu'ayant gagné un prix, n'a pas remporté celui de l'Excellence Visuelle malgré sa reproduction du monde bluffante de réalisme. Voici la liste complète des jeux récompensés cette année :