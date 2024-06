Voici ce qui se cache à l’intérieur d’un nuage, ce satellite révèle une image inédite

Moins d'un mois après son lancement, le satellite EarthCARE de l'Agence spatiale européenne a pris la première image au monde de la structure et des dynamiques internes d'un nuage depuis l'espace.



Même si l'on pense que certains satellites participent au réchauffement climatique, il ne faut pas oublier que d'autres servent à la recherche scientifique. C'est par exemple la mission d'EarthCARE, lancé le 29 mai 2024 par l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Doté de 4 instruments de pointe, il doit aider à comprendre le rôle que jouent les nuages et les aérosols (les particules en suspension dans l'air dont la vitesse de chute est très faible, comme les poussières) dans le refroidissement ou le réchauffement de l'atmosphère terrestre.

Pour l'instant, seul le radar de profilage des nuages est en test, et déjà il montre ses capacités en fournissant pour la première fois au monde une image de l'intérieur d'un nuage prise depuis l'espace. “C'est tout ce que nous espérions, et plus encore. Je pense que le radar […] permettra de faire de nombreuses découvertes scientifiques“, s'avance Takuji Kubota, l'un des scientifiques de la JAXA (l'Agence d'exploration aérospatiale japonaise) ayant participé à la construction du radar.

Que contient un nuage ? Un satellite le montre en image pour la première fois depuis l'espace

Les deux images ci-dessous dévoilent des éléments distincts. À gauche, on peut voir la concentration verticale des particules nuageuses, la couleur rouge indiquant que la partie la plus dense du nuage est située en son centre. À droite, c'est la vitesse de chute des particules composant ce dernier qui est rendue visible. La limite est d'ailleurs très nette : au-dessus de 5 km d'altitude, on trouve des flocons de neige et des cristaux de glace, tandis qu'en dessous, ils fondent pour donner des gouttelettes d'eau. Ce sont elles qui tombent ensuite sur la Terre sous forme de pluie.

Ces données sont très encourageantes pour la suite de la mission, qui permettra de mieux prédire le climat de demain. Mais pour ça, il faudra que les 4 instruments du satellite EarthCARE soient pleinement opérationnels. Comme le résume Simonetta Cheli, directrice des programmes d'observation de la Terre à l'ESA : “La clé de la mission est que les quatre instruments travaillent ensemble pour nous donner une compréhension globale des interactions très complexes entre les nuages, les aérosols, le rayonnement solaire entrant et le rayonnement thermique sortant, afin de nous aider à mieux prévoir les tendances climatiques futures.“