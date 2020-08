Vipère, veuve noire… une application pour identifier les araignées et serpents dangereux arrive enfin !

Développée par deux ingénieurs australiens, Critterpedia s’appuie sur l’intelligence artificielle, le crowd-sourcing des utilisateurs, et des données scientifiques pour identifier les serpents et les araignées, tout en vous indiquant leur dangerosité. Ce qui paraît très utile si vous rencontrez des bestioles pas très commodes sur votre lieu de vacances !

Vous avez trouvé une araignée et vous demandez, en regardant ses petits yeux menaçants, s’il s’agit d’une veuve noire ou d’une simple tueuse de moustiques (donc votre meilleure alliée) ? Ou bien vous avez rencontré un serpent, qui pourrait être une simple couleuvre inoffensive, ou une dangereuse vipère ? Deux ingénieurs australiens Murray et Nic Scare sont sur le point de lancer l’application Critterpedia pour vous aider à y voir plus clair, et peut-être apaiser un peu votre peur des insectes et reptiles.

Critterpedia pourrait devenir un must have en vacances

Critterpedia vous aide à rapidement identifier les araignées et serpents, tout en vous délivrant une multitude d’informations sur leur dangerosité et leur comportement. En cas de morsure, l’application peut même contacter les services d’urgences les plus proches. L’application est très simple d’utilisation : il suffit de prendre une photo de l’animal pour qu’une IA vous donne une réponse dans la seconde. Le système s’appuie pour partie sur des données issues du crowd-sourcing des utilisateurs.

Comme dans des applications comme Waze, les utilisateurs nourrissent l’application de données en prenant les arachnides et serpents en photo. La différence c’est qu’ici ces données entraînent l’intelligence artificielle à mieux reconnaître chaque espèce. Une fois le spécimen identifié, l’application puise dans une base de données officielle australienne (Data 61) pour afficher tout un tas d’informations sur la petite bestiole. En plus de cela, vous pouvez ouvrir un compte pour échanger les photos des spécimens avec d’autres membres de la communauté.

Les concepteurs de l’application expliquent vouloir surtout apaiser les phobies souvent irrationnelles autour des araignées et serpents. Après tout, la peur, elle même, est un sentiment irrationnel, et résulte généralement d’un manque, plutôt que d’un excès de connaissances sur un animal. Comme nous vous le disions, Critterpedia n’est pas encore disponible sur le Play Store ou l’App Store. Mais vous pouvez d’ores et déjà tenter de rejoindre la bêta en vous inscrivant sur Critterpedia.com.

