Vérifiez vos emails, votre forfait B&You s’améliore peut-être sans hausse de prix

Bouygues Telecom a préparé une belle surprise à certains abonnés B&You. L'enveloppe data de leur forfait a sensiblement augmenté et ils ont désormais accès à la 5G, alors qu'ils étaient encore cantonnés à la 4G. Le tout, sans hausse de prix, pour une fois.

Quand les clients Bouygues Telecom reçoivent un email de leur opérateur, ils peuvent craindre le pire, tant celui-ci a pris l'habitude d'augmenter unilatéralement le prix de ses forfaits. Pour une fois, c'est une bonne nouvelle qui est partagée à certains consommateurs titulaires d'un abonnement mobile B&You.

“On a une giga nouvelle”, commence le message envoyé par Bouygues Telecom. “Depuis le 02/07/2024, votre forfait B&You pour la ligne ****, inclut 200 Go/mois d'internet compatible 5G pour le même prix”, poursuit le courrier. L'enveloppe de données mobiles en itinérance en Europe monte quant à elle à 40 Go.

Plus de data et un passage à la 5G

Cela constitue une très belle amélioration, puisque l'utilisateur qui a reçu cet email bénéficiait jusqu'ici de 60 Go de données mobiles, uniquement en 4G. Une offre qui n'est aujourd'hui plus commercialisée par Bouygues Telecom via B&You, qui propose un petit forfait 4G à 20 Go ou tout de suite après un abonnement 5G à 100 Go.

Il n'y a aucune action à réaliser pour profiter de cet avantage, qui est automatiquement activé. Vous avez peut-être déjà même remarqué le logo 5G s'afficher sur votre smartphone, si celui-ci est compatible. Bouygues Telecom justifie ce surclassement par une manière de remercier le client pour sa confiance.

On espère en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une manœuvre de l'opérateur pour se permettre d'augmenter le prix de ces forfaits améliorés dans un avenir proche. Appelez-nous pessimistes, mais Bouygues Telecom et ses concurrents ne sont pas forcément réputés pour leur générosité. Actuellement, B&You propose des offres à bas prix en 5G et avec une grande quantité de data aux nouveaux clients. Cette décision peut aussi être un moyen de ne pas trop léser les anciens abonnés.