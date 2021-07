Valve révèle le Steam Deck, Xiaomi distance Apple, une ultime mise à jour de sécurité pour les Galaxy S8, le récap’

Valve dévoile le Steam Deck, Samsung déploie une ultime mise à jour de sécurité pour les Galaxy S8, Xiaomi dépasse Apple et devient le deuxième vendeur de smartphones au monde, c’est le récap’ du jour.

Que vous soyez en vacances ou chez vous à profiter du début de votre weekend, découvrez les dernières news dans le récap’ du jour !

VALVE DÉVOILE LE STEAM DECK

Valve a présenté le Steam Deck, un terminal portable doté d’un écran intégré dans une manette, qui rappelle furieusement la Switch Pro dans son format. La petite particularité de la machine, c’est d’embarquer deux pavés tactiles à retour haptique. Une fonctionnalité qui semblé héritée du Steam Controller, qui avait aussi fait le choix du tactile. Le Steam Deck est fait en un bloc mais il est possible de le brancher à un écran externe en USB Type-C pour profiter d’un affichage plus large. Le Steam Deck sera lancé en décembre 2021 à partir de 419 euros, mais les précommandes sont déjà ouvertes.

Lire : Steam Deck : Valve s’attaque à la Nintendo Switch avec sa propre console portable

GALAXY S8 : SAMSUNG DÉPLOIE UNE ULTIME MISE À JOUR DE SÉCURITÉ



En mai dernier, Samsung a décrété les Galaxy S8 / S8+ officiellement obsolètes. Á la surprise générale, la marque vient pourtant de pousser une nouvelle mise à jour sur les Galaxy S8. D'après le changelog, le firmware contient le patch de sécurité Android de mai 2021. Avec ce patch mensuel, Google corrige 41 failles de sécurité repérées dans le système d'exploitation Android. Pour vérifier si la mise à jour est déjà proposée sur votre smartphone, on vous invite à vous rendre dans le menu Paramètres puis dans À propos de l’appareil. Enfin, choisissez Mise à jour logicielle et cliquez sur Lancer la mise à jour.

Lire : Galaxy S8 : Samsung déploie une ultime mise à jour de sécurité

XIAOMI DÉPASSE APPLE ET DEVIENT LE DEUXIÈME VENDEUR DE SMARTPHONES AU MONDE

Après un premier trimestre record de Xiaomi, où le fabricant avait occupé la troisième place juste derrière Apple, l’entreprise chinoise a enfin dépassé le géant américain au second semestre de cette année. Samsung a été le vendeur de smartphones le plus populaire avec 19 % de parts de marché et une croissance de 15 %, tandis que Xiaomi a obtenu 17 % de parts de marché grâce à une croissance de 83 % des ventes de smartphones au cours du trimestre. On s’attend à ce qu’Apple rattrape son retard au quatrième trimestre de cette année grâce aux ventes de la nouvelle gamme iPhone 13, qui sera probablement dévoilée au mois septembre.

Lire : Xiaomi dépasse Apple et devient le deuxième vendeur de smartphones au monde