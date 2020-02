Une IA du MIT a découvert un antibiotique efficace même contre les bactéries les plus coriaces

Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont découvert, à l’aide d’une IA, un nouvel antibiotique baptisé Halicine. Sa particularité ? Ce composé serait plus efficace que les antibiotiques actuels, notamment la ciprofloxacine. La découverte illustre une nouvelle fois comment l’intelligence artificielle peut assister la médecine.

Des chercheurs du MIT ont découvert un tout nouvel antibiotique qu’ils ont vraisemblablement baptisé halicine en référence à l’intelligence artificielle HAL 9000 dans 2001 : l’Odyssée de l’espace, le célèbre chef d’oeuvre de Stanley Kubrick. Et pour cause : pour trouver cette molécule, les chercheurs ont entrainé une intelligence artificielle à apprendre à se représenter des molécules automatiquement, et à les cartographier pour prédire leur effet.

L’IA, un formidable espoir pour la santé

Ainsi avec leur système, les chercheurs peuvent définir des caractéristiques désirables (comme par exemple tuer des bactéries) que la machine tentera alors de retrouver automatiquement à partir de milliers d’exemples. Une méthode bien plus efficace que celles disponibles jusqu’alors puisqu’ainsi la machine abat beaucoup plus vite le long et laborieux travail de recherche de biologies humains. La machine a en effet beaucoup moins de difficulté à manipuler de grandes quantités de données.

Les chercheurs lui ont ainsi « montré » 2500 molécules qui incluent 1700 médicaments connus et 800 produits naturels. Puis ils ont demandé à l’IA de trouver les molécules les plus efficaces contre quelques 6000 composés. La halicine s’avère être la molécule la plus efficace, ce qui a pu être confirmé sur des souris infectées par A. baumanii (une infection commune des soldats déployés en Afghanistan et Iran).

Il faudra encore du temps pour que des tests cliniques soit menés avant que le médicament ne puisse être utilisé sur l’homme. Mais outre la découverte de la halicine, cette méthode nourrit beaucoup d’espoirs, comme celui de pouvoir créer de nouveaux antibiotiques et de modifier des médicaments existants pour en réduire les effets secondaires. Un enjeu crucial alors que la résistance de maladies aux antibiotiques connus est une menace sanitaire mondiale grandissante.

