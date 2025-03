Un voleur amateur de troc s’empare d’une voiture… et négocie pour la rendre !

Vous pensiez avoir tout vu en matière de faits divers ? À Toulouse, une automobiliste s'est retrouvée face à un voleur pas comme les autres, prêt à négocier la rançon la plus improbable de l'année.

Une mésaventure digne d'un film comique s'est déroulée récemment à Toulouse. Une conductrice, venue récupérer son véhicule garé près de la gare Matabiau, s'est retrouvée face à un scénario aussi inattendu qu'absurde. Ce qui aurait dû être un simple trajet de retour s'est transformé en une négociation surréaliste avec un voleur peu orthodoxe.

Tout commence lorsque la jeune femme ne parvient pas à mettre la main sur ses clés de voiture. Après avoir retracé son chemin en vain, elle retourne vers son véhicule garé sur le parking, espérant un miracle. C'est là qu'elle fait une découverte stupéfiante : un inconnu est confortablement installé dans l'habitacle de sa voiture.

Lire également – Peugeot est victime d’une cyberattaque, les pirates ont pris en otage les données personnelles des clients

Un échange pas comme les autres

Loin d'être intimidé, l'intrus propose alors un marché des plus insolites. Il accepterait de quitter le véhicule et de rendre les clés, mais à une condition : que la propriétaire lui cède son smartphone, un paquet de cigarettes et quelques euros. Une demande de rançon pour le moins originale, qui laisse la victime pantoise.

Face à cette situation ubuesque, la conductrice décide de jouer le jeu, probablement trop abasourdie pour réagir autrement. Elle cède aux exigences de ce voleur amateur de troc, récupérant ainsi les clés de sa voiture. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Une fois l'échange effectué et le malotru parti, la jeune femme reprend ses esprits et contacte immédiatement la police. Les forces de l'ordre, certainement intriguées par ce récit peu banal, se mettent rapidement en chasse du suspect.

Leur efficacité ne tarde pas à porter ses fruits. En un temps record, le voleur est appréhendé, mettant fin à sa brève carrière de négociateur en chef. L'homme devra bientôt répondre de ses actes devant la justice, mais reste à savoir comment elle va réagir face à ce cas peu commun.