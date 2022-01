Un smartphone Realme avec des écouteurs à moins de 200€ chez Darty !

Darty vous propose un kit avec un smartphone Realme 8i noir et des écouteurs Bluetooth pour moins de 200€. Découvrez les détails de l'offre ci-dessous.

En ce moment chez Darty, vous pouvez profiter d'un smartphone Realme 8i noir 128Go avec des écouteurs sans fil Buds Q2 noir à -28%. Le total vous revient ainsi à seulement 189€ au lieu de 259€ ! Une aubaine alors qu'il est de plus en plus difficile de trouver des smartphones à moins de 200€ aujourd'hui.

En prime, si vous commandez le smartphone dès maintenant chez Darty, vous profitez également de 4 mois d'abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium (sans engagement).

Realme 8i : un smartphone pas cher qui a tout ce qu'il faut où il faut

Un smartphone à moins de 200€, c'est bien, mais est-il performant ? Bonne nouvelle : la réponse est oui. Parmi les bons points, on note que le Realme 8i est doté de 4Go de RAM et d'un écran de 6,6″ pouces LCD FHD+ avec un taux de rafraîchissement de 120Hz. Certains iPhone ne proposent même pas cette dernière prestation.

Il propose également une batterie de 5000 mAh qui lui permet de tenir plusieurs jours sans problème. C'est plus que la batterie de la plupart des Samsung Galaxy par exemple. Enfin, il est aussi équipé d'un capteur d'empreintes digitales latéral ultra rapide et offre un emplacement pour 3 cartes (jusqu'à 2 Nano SIM et 1 carte microSD de 256Go).

Le Realme 8i est livré avec une paire d'écouteurs Realme Buds Q2, les partenaires idéales de votre smartphone. Ils permettent jusqu'à 20 heures d'autonomie et vous offre l'écoute de 10 films ou 400 titres musicaux en une seule charge. Ils proposent un temps de latence de 88ms pour des appels visio et des visionnage de films dans un confort maximal.

Pour moins de 200€, difficile de trouver mieux que ce kit proposé par Darty.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.