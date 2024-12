Un meurtre résolu grâce Google Maps : voici la photo glaçante qui a permis l’arrestation des suspects

Une disparition inquiétante signalée en 2023 pourrait être résolue grâce à une photo trouvée sur Google Maps. Voici le cliché qui a mis la police sur la bonne piste et mené à l'arrestation de suspects.



En novembre 2023, un homme résidant à Cuba appelle la police nationale espagnole. Il a reçu des messages de son cousin JLPO, habitant la province de Soria, sur WhatsApp. L'homme y explique qu'il a rencontré une femme, qu'il quitte la région et qu'il laissera son téléphone derrière lui. Autrement dit : il sera impossible de le joindre. Une histoire très étrange pour le cousin. Il pense que les messages n'ont pas été écrit par JLPO et fait part de ses soupçons aux autorités. Une enquête est lancée pour disparition inquiétante.

Pendant un an, les investigations avancent, mais personne n'est arrêté. Jusqu'à ce que les policiers tombent sur une photo d'un homme sur Google Maps, plus précisément via Street View. La dernière fois qu'une voiture de Google est passée prendre des photos dans les rues du village de Tajueco, 56 habitants, c'était il y a 15 ans. Elle a visiblement capturé le suspect en train de placer ce qui ressemble à un cadavre enveloppé de plastique dans le coffre de sa voiture.

Cette photo de Google Street View permet à la police d'arrêter 2 personnes suspectées de meurtre

Le cliché en question a fait le tour du Web. Vous pouvez le voir ci-dessous. Quand on connaît l'affaire, il est en effet facile d'imaginer ce que contient le grand sac plastique blanc que l'individu pousse dans son coffre. Malgré ce que laissent penser les volets fermés, des habitants étaient présents ce jour-la, mais personne ne s'est douté de rien. “Nous n'imaginions pas qu'il faisait quelque chose d'étrange et nous n'y accordions aucune importance !“, déclare l'un d'eux.

Bien qu'étant un indice “décisif“, cette photo n'est pas le seul élément probant récolté par la police. Elle a également récupéré des messages téléphoniques compromettants par exemple. Deux personnes ont été arrêtées depuis : l'homme que l'on pense être sur la photo, employé dans un bar de Tajueco, ainsi que son ex-femme. La relation entre la victime et les deux individus n'est pas encore clairement définie. Le 11 décembre, les autorités ont retrouvé un torse “en état de décomposition avancée” enterré dans un cimetière à 11 km de Tajueco, probablement celui de JLPO.

