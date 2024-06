Un homme et sa fille décodent le premier message venu de l’espace, voici son contenu

Un an après son envoi, le premier message intelligent venu de l'espace a été décrypté par un père et sa fille. Désole de vous décevoir, mais il n'a pas été envoyé par un alien.

Comment réagiriez-vous si vous receviez un message en provenance de l'espace ? Cette question a fait l'objet de nombreux films, livres ou séries, et les points de vue sur la question varient. Pour en avoir le cœur net, l'artiste italienne Daniela De Paulis a une idée un peu folle : envoyer un véritable message depuis loin, très loin au-dessus de nos têtes. En partenariat avec le SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence, un groupement de projets scientifiques), ce dernier prend forme et le 24 mai 2023, 3 observatoires basés en Italie et aux États-Unis le reçoivent. Il a été envoyé par la sonde Trace Gas Orbiter du programme ExoMars de l'Agence spatiale européenne (ESA).

Lire aussi – La NASA a besoin de votre smartphone pour étudier les ovnis

Pour simuler son origine extraterrestre, le message est codé. Comme il s'agit d'une expérience participative, il est posté sur un site Internet dédié (A sign in space) où tout le monde peut le télécharger et discuter de la meilleur manière de le décrypter. D'abord, il a fallu trier toutes les données reçues pour isoler un fichier binaire de 8 212 octets, ce qui a pris une semaine aux participants. À l'intérieur, une suite de 65 696 signes composée de 0 et de 1. Assez rapidement, les internautes trouvent qu'ils prennent la forme de 5 nuages de points, mais que signifient-ils ?

Voici ce que contient le message codé envoyé il y a un an depuis l'espace

C'est finalement le 12 juin 2024 que la réponse est tombée grâce au travail d'un père et sa fille qui ont tenu à rester anonymes. Ça n'a pas été facile. Ils ont utilisé un modèle mathématique précis de type “automate cellulaire”, capable de fournir une représentation visuelle de systèmes complexes, ainsi qu'un logiciel servant à la création de jeux vidéo. Le résultat final se trouve sur l'image juste en-dessous : ce sont 5 acides aminés.

Le père et sa fille ont soumis leur découverte à l'artiste Daniela De Paulis, la seule à savoir la vérité, et cette dernière a confirmé qu'ils ont vu juste. Ce n'est pas fini pour autant : il reste à comprendre le sens du message désormais. Si vous souhaitez participer à l'aventure, le canal Discord de A sign in space est toujours ouvert. Espérons que la solution soit trouvée avant l'arrivée des premiers touristes extraterrestres.

Source : Le Point