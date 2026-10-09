Un film Cyberpunk 2077 est en préparation, avec de vrais acteurs

Paramount et le producteur Lorenzo di Bonaventura, à qui l’on doit les films Transformers par exemple, s’associent pour mettre en chantier la réalisation d’un long-métrage adapté du jeu vidéo Cyberpunk 2077.

cyberpunk 2077
Crédits : CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 continue son aventure transmédia. Si l’on connaît surtout le jeu vidéo de CD Projekt Red sorti en 2020, Cyberpunk est une franchise née en 1988 sous la forme d’un jeu de rôle papier. Des années plus tard, grâce au succès du jeu, nous avons depuis eu droit à un anime, un jeu de plateau et même un jeu de cartes à collectionner, entre autres. Il ne manquait plus qu’un film, avec de vrais acteurs et de vraies actrices.

Ça tombe bien, Paramount en prépare un avec le producteur Lorenzo di Bonaventura, derrière les films Transformers par exemple. Michał Nowakowski, PDG de CD Projekt Red, studio çà qui l’on doit Cyberpunk 2077, partage son enthousiasme sur X (Twitter) : « Nous sommes ravis de compter Paramount parmi nos futurs partenaires, qui partage nos ambitions créatives pour la franchise Cyberpunk. Nous avons hâte de vous en dire plus en temps voulu ».

Le film Cyberpunk 2077 est officiel, que sait-on de la future adaptation du jeu vidéo ?

La réponse est simple : rien du tout. Aucune information n’a été communiquée à propos de l’histoire, du casting ou d’une fourchette de sortie. Toutes les hypothèses se valent donc à ce stade. L’univers de Cyberpunk 2077 est suffisamment vaste pour que les scénaristes y trouvent leur bonheur cela dit. Le film pourrait prendre place après les événements du jeu et de son extension Phantom Liberty, ou bien suivre une histoire parallèle.

Lire aussi – Neuromancien : la série Apple tirée du livre culte qui a créé le cyberpunk a droit à son premier trailer

L’une des questions principales reste cependant : est-ce que Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand, personnage emblématique du jeu ? En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours vous replonger dans Cyberpunk 2077, mais sur votre smartphone, ou bien compter les jours avant la prochaine annonce concernant Cyberpunk 2, nom de code Project Orion. Cet opus sera développé par un nouveau studio basé à Boston, en collaboration avec une équipe polonaise de chez CD Project Red.

Source : Deadline


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google coupe une protection d’urgence sur ces deux Pixel Watch, ce sera payant ensuite

Les montres connectées les plus anciennes perdent peu à peu des fonctions pensées pour la sécurité. En version LTE, les Google Pixel Watch 2 et 3 voient disparaître un dispositif…

iPhone 14 Pro Max : son prix continue de chuter, mais les stocks risquent de fondre rapidement, vite !

Vous cherchez un iPhone pas cher, mais suffisamment puissant pour une utilisation fluide en 2026 ? Ce bon plan est fait pour vous ! L’iPhone 14 Pro Max est actuellement…

GTA 6 : une vidéo de gameplay de 25 minutes a fuité, Jason et Lucia apparaissent complètement nus

Cyberleek se montrait discret depuis quelques semaines, le voilà de retour avec une vidéo de gameplay de GTA 6 d’une durée de 25 minutes dans son escarcelle. Apparemment, il sera…

Android pourrait bientôt vous laisser retoucher vos photos sans ouvrir la moindre application

Google continue de muscler les composants discrets d’Android, ceux que personne ne remarque vraiment. Le sélecteur de photos, qui s’ouvre dès qu’une application réclame une image, pourrait bientôt changer de…

Les Galaxy S27 Pro et Ultra auront un meilleur écran que les Galaxy S27 et S27+, mais attention aux prix

Il y aura une grande différence d’affichage entre les écrans des Galaxy S27 Pro et Ultra d’un côté, et des Galaxy S27 et S27+ de l’autre. La prochaine génération de…

Canal+ fait revivre Sport+, une plateforme gratuite pour tous avec Ligue des Champions, Top 14 et F1 au programme

Sport+ renaît de ses cendres. La chaîne mythique de Canal+ devient une plateforme numérique gratuite et accessible à tous avec des contenus liées aux droits sportifs détenus par le groupe….

Pack Logitech G502 X + Tapis de souris G240 : équipez-vous d’une super souris gaming pour moins de 40 €

Cette offre Fnac va faire plaisir aux gamers. En ce moment, vous pouvez bénéficier d’une réduction de prix de 43% sur le pack comprenant la souris gaming Logitech G502 X…

BMW dévoile un SUV coupé électrique capable de parcourir 828 km sans passer par la borne

BMW poursuit le déploiement de sa gamme Neue Klasse avec un nouveau venu au format SUV coupé. L’iX4 reprend l’architecture 800 volts de ses cousins et pousse l’autonomie nettement plus…

Des astronomes surprennent pour la première fois une étoile vampire aspirant une étoile ratée

Une étoile située à 300 années-lumière de la Terre affiche un comportement longtemps resté inexplicable. Les astronomes ont fini par identifier sa victime, une naine brune piégée sur une orbite…

Des films et séries Gears of War, Forza et Fable ? Xbox lance XP, une initiative pour porter ses jeux vidéo au cinéma et à la télévision

Xbox se dote d’une nouvelle divison. Baptisée XP, elle a pour mission de diversifier les licences en films, séries TV, produits dérivés et événements. “Créer davantage de façons de découvrir…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.