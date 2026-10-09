Un film Cyberpunk 2077 est en préparation, avec de vrais acteurs

Paramount et le producteur Lorenzo di Bonaventura, à qui l’on doit les films Transformers par exemple, s’associent pour mettre en chantier la réalisation d’un long-métrage adapté du jeu vidéo Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 continue son aventure transmédia. Si l’on connaît surtout le jeu vidéo de CD Projekt Red sorti en 2020, Cyberpunk est une franchise née en 1988 sous la forme d’un jeu de rôle papier. Des années plus tard, grâce au succès du jeu, nous avons depuis eu droit à un anime, un jeu de plateau et même un jeu de cartes à collectionner, entre autres. Il ne manquait plus qu’un film, avec de vrais acteurs et de vraies actrices.

Ça tombe bien, Paramount en prépare un avec le producteur Lorenzo di Bonaventura, derrière les films Transformers par exemple. Michał Nowakowski, PDG de CD Projekt Red, studio çà qui l’on doit Cyberpunk 2077, partage son enthousiasme sur X (Twitter) : « Nous sommes ravis de compter Paramount parmi nos futurs partenaires, qui partage nos ambitions créatives pour la franchise Cyberpunk. Nous avons hâte de vous en dire plus en temps voulu ».

Le film Cyberpunk 2077 est officiel, que sait-on de la future adaptation du jeu vidéo ?

La réponse est simple : rien du tout. Aucune information n’a été communiquée à propos de l’histoire, du casting ou d’une fourchette de sortie. Toutes les hypothèses se valent donc à ce stade. L’univers de Cyberpunk 2077 est suffisamment vaste pour que les scénaristes y trouvent leur bonheur cela dit. Le film pourrait prendre place après les événements du jeu et de son extension Phantom Liberty, ou bien suivre une histoire parallèle.

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L’une des questions principales reste cependant : est-ce que Keanu Reeves reprendra son rôle de Johnny Silverhand, personnage emblématique du jeu ? En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours vous replonger dans Cyberpunk 2077, mais sur votre smartphone, ou bien compter les jours avant la prochaine annonce concernant Cyberpunk 2, nom de code Project Orion. Cet opus sera développé par un nouveau studio basé à Boston, en collaboration avec une équipe polonaise de chez CD Project Red.

Source : Deadline