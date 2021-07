Un commentateur des JO 2021 balance le mot de passe de son PC en direct

Un commentateur sportif italien a malencontreusement balancé le mot de passe de son PC professionnel lors d'un match de volley retransmis en direct.

Comme vous le savez, les JO 2021 de Tokyo ont ouvert leurs portes depuis ce 23 juillet 2021. En ce mardi 27 juillet 2021, la France compte pour l'instant deux médailles d'or en judo et en escrime, remportées respectivement par Clarisse Agbegnegnou et Romain Cannone. Mais les JO, ce ne sont pas que des performances, ce sont aussi de grosses bourdes diffusées en direct.

En effet, on doit la boulette du jour à un commentateur italien durant le match de volley-ball entre la Turquie et la Chine. Alors que la retransmission de la rencontre venait bel et bien de commencer, le présentateur a tout naturellement demandé si quelqu'un connaissait le mot de passe de l'ordinateur qui se trouve dans la cabine. Problème, le commentateur ne semble pas avoir réalisé qu'il était en direct, et son assistant non plus.

On entend d'ailleurs son collègue lui demander s'il a un papier à proximité pour noter le mot de passe, qui n'est autre que Booth.03. Devant la complexité “effroyable” de ce mot de passe, le présentateur italien monte un peu dans les tours : “C'était trop difficile d'appeler le mot de passe Pippo ? Pippo, Pluto ou Topolino ?”, se moque-t-il en référence aux noms italiens de Dingo, Pluto et Mickey Mouse.

La prossima volta che sentite chiacchierare di sofisticatissime policy e prodotti di security, potete commentare con questo video: pic.twitter.com/ny9L0xGTCr — Stefano Zanero (@raistolo) July 26, 2021

L'erreur du présentateur immortalisée sur la toile

Il ajoute : “Ils ont même rajouté un point pour le rendre plus compliqué, comme si c'était l'ordinateur de la NASA. La prochaine fois, ils mettront un point-virgule”, ironise-t-il. On est pourtant loin du mot de passe le plus complexe jamais élaboré. Notez que la bévue du présentateur a été bien évidemment été partagée sur Twitter par Stefano Zanero, professeur en sécurité informatique à l'Université polytechnique de Milan.

“La prochaine fois que vous entendrez des gens discuter de politiques et de produits de cybersécurité super sophistiqués, vous pourrez répondre avec cette vidéo”, s'est amusé l'enseignant. Vous vous en doutez, si l'indiscrétion du commentateur est embarrassante, la révélation de ce mot de passe en direct n'a pas eu de répercussion dramatique pour les JO. Généralement, les PC installés dans les cabines des commentateurs ont accès à un réseau limité, et ne stockent pas d'informations sensibles.

