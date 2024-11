Un bipeur où l’on s’écrit uniquement par émojis, vous en rêviez ? Sega l’a fait

Sega lance les Emojam, des bipeurs dans la plus pure tradition des années 90, sauf que vous ne pouvez écrire qu'avec des émojis. De quoi combiner le meilleur des deux mondes diront certains.

Rassemblez-vous auprès du feu les enfants, papi a une histoire à vous raconter. Il y a fort longtemps… Bon d'accord, on exagère, c'était il y a 30 ans environ. Dans les années 90, pas de smartphone bien sûr, et les téléphones portables n'étaient pas encore très répandus. Pour communiquer rapidement par message autrement que via un email, la solution la plus courante restait les bipeurs, ou téléavertisseurs pour respecter la langue de Molière.

Vous savez, ces petits boitiers accrochés à la ceinture qui permettaient d'écrire et de recevoir des message courts. Peut-être que les noms de Tam-Tam ou Tatoo vous disent quelque chose ? Pour l'anecdote, sachez qu'ils sont encore utilisés aujourd'hui, principalement en milieu hospitalier (rappelez-vous la série Urgences). Sans crier gare, Sega a choisi de les remettre au goût du jour en annonçant l'Emojam. Le principe est le même, à ceci près que vous devez obligatoirement écrire avec des émojis.

Sega lance l'Emojam, un bipeur où l'on s'écrit seulement avec des émojis

Plus de 1 100 emojis sont préenregistrés, sachant que les messages peuvent en contenir 10 au maximum. Des genres de DLC sont vendus à part pour ajouter des émojis dérivés de licences connues comme Hello Kitty. Pour ajouter des contacts avec qui parler, il faut toucher un Emojam avec le vôtre, ce qui assure une certaine sécurité. Vous pouvez même créer des groupes de discussion jusqu'à 5 personnes.

Quand vous n'êtes en train d'essayer de déchiffrer le dernier message de votre ami(e), l'Emojam propose des mini-jeux. Vous l'avez sûrement deviné vu le look de l'appareil, il est clairement à destination des enfants. Rien ne vous empêche de vous en procurer un cela dit, à condition de vous rendre au Japon ou de le commander. Il est en effet exclusif à l'archipel. Comptez environ 45 € (7 150 yen). L'Emojam sera disponible à partir du 10 décembre 2024.