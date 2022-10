Un aspirateur robot auto-vidange Imou à prix cassé chez AliExpress

Aujourd'hui chez AliExpress, vous pouvez profiter d'un aspirateur robot intelligent avec auto-vidange de la marque Imou pour un prix défiant toute concurrence ! Découvrez l'offre dans cet article.

Vous en avez marre de nettoyer vos sols vous-même ? Passer l'aspirateur chez soi peut en effet être vraiment chronophage et fatigant. Et pire encore, il faut ensuite nettoyer son aspirateur et le vider…

Pour tous ceux qui trouvent ces tâches vraiment dispensables, AliExpress propose une offre très intéressante : un aspirateur robot intelligent avec auto-vidange de la marque Imou disponible pour seulement 256€ au lieu de 269€ grâce au code SDF1068.

De plus, en craquant pour cet aspirateur, vous êtes livré en seulement 3 jours et il est expédié depuis la France. Vous n'avez pas à attendre plusieurs semaines pour profiter de votre nouveau meilleur allié du quotidien.

Un aspirateur robot 3 en 1 qui balaye, aspire et nettoie

Avec le Smart Robot Imou, vous profitez d'un aspirateur avec de nombreux avantages, comme par exemple :

Le vidage automatique du sac d'élimination de la poussière et de la base d'élimination de la saleté.

Le mappage rapide de votre logement grâce à un capteur multicanal avec navigation LiDAR.

Le calcul des trajectoires grâce à un algorithme intelligent, pour ne rien rater, même les coins.

Une forte aspiration de 2 700Pa pour un nettoyage efficace.

Un système 3 en 1 qui permet de balayer, d'aspirer les poussières, mais aussi de nettoyer les sols.

Des déplacements fluides avec l'évitement des obstacles pour ne pas rester bloqué.

Le contrôle de l'aspirateur depuis une application mobile pour planifier et superviser les sessions de nettoyage.

La recharge automatique de l'aspirateur quand sa batterie est faible.

Avec cet aspirateur robot, vous n'aurez donc plus rien à faire pour profiter d'un logement propre et sain. Il remplace votre balai, votre aspirateur et votre serpillière ! Il vous offre de plus 30 jours de nettoyage sans rien faire du tout (au-delà, il faut vider la station de vidage). Son bac à poussière fait 300ml et son réservoir d'eau 250ml. Enfin, précisons qu'il peut nettoyer les sols durs comme les planchers, mais aussi les tapis et qu'il est capable de monter une marche jusqu'à 2cm.

Vous êtes intéressé ? AliExpress vous propose le paiement en 3 fois sans frais. Vous n'avez donc plus aucune raison de résister ! Mais attention, l'offre n'est valable que 3 jours. Rendez-vous donc vite chez AliExpress pour en profiter !

