Ubisoft repousse encore Assassin’s Creed Shadows et choisit très mal la date

La sortie d'Assassin's Creed Shadows, nouvel opus de la série à succès, est de nouveau repoussée. Le problème est qu'Ubisoft a choisi une date qui a une signification très particulière au Japon, pays dans lequel se déroule l'action de son jeu.



La série de jeux vidéo Assassin's Creed a marqué son époque. Dès le premier épisode en 2007, le succès est immédiat et la franchise n'a jamais cessé de s'enrichir depuis. Tous les opus ne sont pas mémorables, mais la saga est suffisamment connue pour que chaque sortie suscite l'engouement. Le dernier en date, Assassin's Creed Shadows, fait aussi parler de lui. Pas forcément pour les bonnes raisons cela dit.

À la base prévu pour novembre 2024, le jeu est repoussé. La sortie est alors fixée au 14 février 2025, Ubisoft expliquant que grâce à ce délai, il pourra notamment s'assurer qu'aucun bug majeur ne vienne entacher le titre. Finalement, Assassin's Creed Shadows ne sortira pas le jour de la Saint-Valentin. Le studio annonce avoir besoin d'un peu plus de temps pour “implémenter les retours [de la communauté] et assurer une expérience encore plus ambitieuse et engageante dès la sortie“. Problème : le choix de la nouvelle date est très maladroit.

La nouvelle date de sortie d'Assassin's Creed Shadows aurait pu être mieux choisie

Assassin's Creed Shadows débarquera le 20 mars 2025. Cette journée est particulière au Japon, pays dans lequel se déroule l'action du jeu. Elle marquera le triste 30e anniversaire des attentats au gaz sarin dans le métro de Tokyo, commis par les membres de la secte Aum Shinrikyō. L'attentat a fait 13 morts et plus de 6 300 blessés. Une nouvelle polémique vient donc fragiliser encore plus le jeu d'Ubisoft, après celle du choix du héros.

Lire aussi – Voici les 15 jeux vidéo qu’il faudra surveiller de près en 2025. C’est une année gaming de folie qui nous attend

Parmi les critiques poussant la firme française à repousser son jeu afin de le peaufiner, nombreuses sont celles qui proviennent des joueurs japonais justement. C'est clairement une faute d'inattention de la part d'Ubisoft, mais dans un contexte où son futur est incertain, elle pourrait lui coûter plus cher que prévue.