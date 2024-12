TV OLED et QLED : profitez des dernières heures du Black Friday pour faire le max d’économies

Les différentes enseignes du web sont en plein dans le Black Friday. Les téléviseurs, et notamment les TV OLED et QLED font encore l’objet de réductions importantes ce week-end. Découvrez ici les meilleures offres du moment.

Le Black Friday a démarré timidement depuis le début du mois de novembre et est désormais dans sa dernière ligne droite. Toutes les enseignes du web proposent ainsi leurs meilleures offres, et nous en voyons notamment beaucoup sur les TV OLED et QLED pendant le Black Friday sur Fnac Darty, Boulanger et ailleurs.

Si vous avez prévu d’acheter une nouvelle TV en cette période, il y a forcément de nombreuses opportunités pour acheter beaucoup moins cher. Les offres portent sur toutes les catégories de téléviseur : vous trouvez des milieux de gamme intéressants pour moins de 1 000 € ou encore des modèles haut de gamme de plus de 1000 € qui font l’objet de plusieurs centaines d’euros de réduction.

Black Friday TV Samsung, LG, TCL : les meilleures offres sont ici

TV OLED

TV QLED

LG OLED C4 dès à 1190 € au lieu de 1590 € (55 et 65 pouces)

C’est la TV OLED la plus équilibrée de LG, mais aussi la plus populaire. Le modèle à choisir si vous recherchez le meilleur rapport qualité-prix. La LG OLED C4 offre une belle qualité d’image, un son satisfaisant et une polyvalence qui en fait un téléviseur qui s’adresse à tout le monde.

Pendant le Black Friday, cette TV est 400 € moins chère, avec son prix qui passe à 1190 € au lieu de 1590 €. Vous profitez d'une réduction de 20%, mais sachant que le modèle a été lancé cette année à 2000 €, la réduction réelle est de près de 1000 €.

TV OLED Samsung S85D de 55 pouces à 1090 € au lieu de 1790 €

C’est l’équivalent Samsung de la LG OLED C4. Là encore, vous avez le meilleur rapport qualité prix en matière de TV OLED. La S85D n’a rien à envier à son concurrent de chez LG, pour un prix similaire. Elle s’affiche en effet à 1090 € au lieu de 1790 € dans le cadre du Black Friday.

Pour environ 1000 €, c’est l’un des meilleurs bons plans du moment si vous avez prévu d’acheter un nouveau téléviseur en cette fin d’année.

TV Samsung The Frame 2024 55 pouces à 999 € au lieu de 1299 €

La Fnac Darty et proposent la TV The Frame à son meilleur prix pour le Black Friday. Cette offre porte sur le modèle de 55 pouces qui s’affiche en ce moment à 999 € au lieu de 1299 €. Pour moins de 1000 €, c’est une excellente affaire.

Pour rappel, la gamme The Frame a la particularité d’avoir une double fonction. En plus d’être une excellente TV OLED, elle sert également de tableau d’art et offre la possibilité de choisir parmi des centaines d’œuvres lorsque le téléviseur est en mode veille.

TV QLED MINI LED TCL C89B de 65 pouces à 1099 € au lieu de 1399 € / 55 pouces à 799 €

Une TV Mini LED, c’est ce qui se rapproche le mieux du contraste des TV OLED, tout en offrant les avantages de la technologie OLED. Si vous visez le rapport qualité-prix, TCL excelle dans ce domaine, et notamment avec la référence C89B, l’une des meilleures.

Le modèle de 55 pouces est à 799 € chez Boulanger. Si vous préférez celui de 65 pouces, il est à 1099 € au lieu de 1399 €. Plus grande, cette taille dispose aussi d’un meilleur écran que la version de 55 pouces qui reste toutefois un très bon modèle.

TV LED Hisense MiniLED 55U7NQ 2024

Toujours dans la catégorie du MiniLED, ce modèle de chez Hisense offre un excellent rapport qualité-prix. En 55 pouces, la référence U7NQ s’affiche ainsi à 649 € chez Boulanger dans le cadre du Black Friday.

Si vous avez un budget serré et que vous recherchez une TV connectée de très bonne facture, c’est un choix qui devrait vous convenir.

TV LG OLED G4 2024 de 55 pouces ou 65 pouces, dès 1590 € au lieu de 2190 €

C'est la meilleure TV OLED de LG et l'une des meilleures du marché, si ce n'est la meilleure. Si vous avez jeté votre dévolu sur la TV LG OLED G4 de 2024, voici le moment de l'acheter beaucoup moins cher. Vous pouvez l'avoir en ce moment à partir de 1590 € au lieu de 2190 €. C'est le prix de la version de 55 pouces.

C'est un tarif très intéressant pour la gamme du produit. Pour rappel, on est ici un cran au dessus de la qualité de la LG OLED C4. La version G4 offre notamment une meilleure luminosité pour des images plus nettes dans les salles éclairées.

Si vous préférez la version de 65 pouces, elle est à 1790 € au lieu de 2790 €, ce qui correspond à une réduction de 1000 € tout de même. Pour une talle taille sur ce modèle, c'est une offre digne du Black Friday.