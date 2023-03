Trois aéroports français ont été ciblés par des cyberpirates en lien avec le Kremlin

Les sites Internet de cinq aéroports français auraient subi des attaques par déni de service distribué dans la journée de mercredi. Trois d'entre eux auraient temporairement été mis hors ligne.

Selon Numerama, les sites Internet des aéroports de Paris, de Paris-Vatry, Bordeaux, Lyon et Marseille ont été attaqués par un groupe de hackers nommé Anonymous Sudan mercredi dernier, le 15 mars 2023. Les pirates auraient mené des « attaques collectives par saturation de service », qui ont submergé et mis hors-ligne les serveurs de trois aéroports. Si la situation semble être revenue à la normale, le doute subsiste quant à la motivation réelle des perpétrateurs de ces attaques.

Anonymous Sudan a revendiqué ces attaques sur Telegram, la messagerie préférée des cybercriminels. Nos confrères sont parvenus à contacter les hacktivistes, qui se sont fendus d’une explication pour le moins fumeuse. Les aéroports auraient été ciblés en rétorsion des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo… il y a huit ans. Si on comprend qu’ils s’attaquent aux pays scandinaves, le Danemark et la Suède plus précisément, qui ont récemment publié des dessins du Prophète, l’idée de s’attaquer maintenant à des aéroports hexagonaux paraît pour le moins étrange.

Anonymous Sudan affirme s'être attaqué aux aéroports français pour se venger des caricatures

La rumeur attribue des liens forts entre Anonymous Sudan et la Russie. Contactés par nos confrères de Numerama, les hackers ne nient pas : « la Russie a aidé le Soudan par le passé, donc nous aidons l’équipe russe de Killnet ». Ils sont très clairs sur ce point : en cas de grande offensive cyber, ils se rangeront du côté du Kremlin et lui prêteront main forte.

Bien que les assaillants se prénomment Anonymous Sudan, personne n’est vraiment certain des origines de ses membres. Le bruit court d’ailleurs qu’il s’agit en fait de l’une des nombreuses officines financées par Vladimir Poutine et ses généraux. Les experts en cybersécurité estiment en effet que les infrastructures et le fonctionnement du groupe sont entièrement financés : on est loin du mode de fonctionnement du hacker solitaire, et plus proche de l’armée numérique. Quoi qu’il en soit, leur mission est de déstabiliser les institutions européennes et les établissements de l’ennemi occidental.