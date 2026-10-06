Un décret signé fin septembre à la Maison-Blanche a modifié le vocabulaire officiel de l’intelligence artificielle aux États-Unis. La Slovénie, elle, n’avait rien demandé et voit ses noms de domaine partir par milliers chaque jour. Elon Musk vient à son tour de suivre le mouvement.

Les mots employés pour désigner l’intelligence artificielle changent vite, et les gouvernements s’en mêlent de plus en plus. En Europe, les règles les plus strictes du numérique s’appliquent désormais à ChatGPT, avec des obligations de transparence inédites. Aux États-Unis, l’exécutif a choisi un autre terrain. Il s’attaque au vocabulaire lui-même.

Donald Trump a signé le 29 septembre un décret intitulé « Inaugurating the Era of Super Intelligence ». Le texte impose aux administrations fédérales d’adopter le sigle « SI » partout où elles écrivaient jusqu’ici « AI », dans la correspondance, sur les sites officiels et dans les documents de politique publique. Rien ne bouge sur le fond, puisque les deux sigles désignent les mêmes technologies. Chez SpaceX, dont les satellites doivent faire tourner des modèles depuis l’orbite, le patron a réagi dans la foulée. Ce sigle appartenait pourtant déjà à quelqu’un, à 7 000 kilomètres de Washington.

Les domaines slovènes en .si s’arrachent depuis le discours de Donald Trump à l’ONU

Derrière ces deux lettres se cache la Slovénie, petit pays alpin de 2,1 millions d’habitants. Selon le décret publié par la Maison-Blanche, l’administration fédérale doit employer ce sigle partout. Les dépôts se sont emballés dans la foulée du discours prononcé à l’ONU le 22 septembre. En 24 heures, le registre slovène a validé jusqu’à 12 801 nouveaux noms, contre environ 3 500 pour tout le mois d’août. Son parc a franchi les 252 000 adresses.

La société de cybersécurité Netcraft a examiné cette vague slovène. Environ 52 % des noms achetés via un revendeur américain sont repartis en vente presque aussitôt. Plus de 44 000 d’entre eux reprennent le libellé exact d’une adresse en point ai déjà existante. Cette similitude ouvre la voie à des campagnes de hameçonnage crédibles. Du côté du registre national, les responsables confirment la hausse, démentent les gains mirobolants et recommandent aux marques de sécuriser leur nom sans attendre.

Elon Musk a suivi le mouvement. Sur X, le milliardaire a annoncé dimanche que SpaceXAI deviendrait SpaceXSI, en jugeant ce nom meilleur. Aucun produit ni aucun investissement n’accompagne ce changement. La Slovénie, de son côté, voit son extension devenir la vitrine d’un vocabulaire décidé à Washington.