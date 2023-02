Tile veut imposer une amende de 1 million $ aux clients qui utiliseront ses trackers à mauvais escient

Si utiles qu'ils soient, les dispositifs de suivi et autres localisateurs d’objets ont aussi des inconvénients. Tile, la compagnie pionnière en matière de trackers Bluetooth, propose le mode Anti-Theft, qui vise à lutter contre les harceleurs et autres importuns qui utilisent cette technologie à mauvais escient.

Selon un expert en la matière, « près d’une femme sur trois sera victime de harcèlement au cours de sa vie », et jusqu’au lancement des AirTags, ce terrible crime faisait rarement la une des journaux. Les mesures prises par les fabricants pour lutter contre ce fléau se sont jusqu’à présent montrées inutiles. En effet, sous prétexte de protéger les utilisateurs, elles permettent en définitive aux receleurs de trouver les balises de suivi dans les objets qu’ils ont volés.

Pire encore, ce type d’appareil faciliterait le harcèlement des femmes. Les grands noms du secteur tels qu’Apple offrent toujours plus de moyens de remédier à ce problème à coup de mises à jour de firmware. Les AirTags, par exemple, émettent une sonnerie lorsqu’ils semblent suivre une personne qui n’est pas son propriétaire. Pourtant, selon les analystes, ces mesures ne sont pas toujours efficaces. Ainsi, il faut entre une et 24 heures à un tracker d’Apple pour se signaler, et les alertes passent le plus souvent inaperçues, quand elles ne sont pas désactivées.

Tile impose une amende très salée si vous ne respectez les conditions d'utilisation du mode antivol

Sur son blog, la compagnie affirme que « lorsque vous activez Anti-Theft Mode, vous cachez vos Tiles aux utilisateurs de l’outil de recherche de périphériques Bluetooth Scan and Secure ». Pour profiter de cette couche de sécurité supplémentaire, les utilisateurs doivent respecter de très sévères conditions.

En plus de devoir confirmer leur identité réelle avec des documents certifiés, ils doivent accepter de partager toutes leurs informations avec les autorités, et pour finir, ils doivent accepter de s’acquitter d’une amende de 1 million $ s’ils sont reconnus coupables par la loi d’avoir utilisé Tile de manière illégale.