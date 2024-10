Thunderbird débarque sur Android, découvrez comment y accéder avant tout le monde

Mozilla fait un pas important dans l'univers mobile avec la sortie de la version bêta de Thunderbird pour Android. Après plusieurs années de développement, cette nouvelle étape marque une évolution clé pour ce client email emblématique.

Thunderbird est l’un des clients email open source les plus populaires, développé par Mozilla. Lancé pour la première fois en 2003, il s'est imposé comme une solution fiable pour la gestion des emails sur PC. Cependant, en 2015, la société a failli abandonner son développement en raison d'un manque de ressources et d'une volonté de se concentrer sur d'autres projets. Mais, en 2019, ce dernier a connu une refonte majeure, et a apporté des améliorations significatives en termes de sécurité, de performances et d'interface. Aujourd'hui, l’entreprise continue d'étendre son projet avec une version Android, longtemps attendue par les utilisateurs.

La version Android de Thunderbird est le fruit du rachat de K-9 Mail, un autre client email open source, en 2022. Cette acquisition a permis de poser les bases de son développement mobile. Les utilisateurs du premier peuvent facilement migrer leurs comptes vers le second en mettant à jour leur application, sans avoir à refaire les étapes fastidieuses de connexion. Quant aux utilisateurs de Thunderbird sur desktop, une future mise à jour permettra de synchroniser leurs données entre les deux versions pour une continuité totale dans la gestion des emails.

L'ajout de comptes est simplifié dans la bêta de Thunderbird pour Android

La bêta de Thunderbird pour Android, lancée le 30 septembre 2024, propose déjà toutes les fonctionnalités essentielles pour gérer ses emails. L'ajout de comptes est simplifié, avec une configuration automatique en entrant uniquement l’adresse email et le mot de passe. Pour les utilisateurs plus avancés, une configuration manuelle permet de gérer des paramètres spécifiques de serveur. De plus, l’application propose la gestion des dossiers, l’organisation des messages, et les notifications push pour les nouveaux emails entrants.

Mozilla a prévu une phase de test relativement courte, avec une version finale attendue pour la troisième semaine d’octobre 2024, et une sortie officielle dans la dernière semaine du mois. Les liens pour télécharger la bêta sont disponibles sur le blog officiel de Thunderbird et sur le Google Play Store. Si vous souhaitez essayer cette nouvelle application, vous pouvez également accéder aux builds les plus récentes via la page Github Releases.