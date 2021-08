Tesla Model X : un conducteur détruit sa portière Falcon en percutant un bus

Un conducteur londonien visiblement un peu trop distrait à payer cher sa faute d’inattention. En sortant de sa place de parking, celui-ci a en effet oublié de fermer sa portière Falcon. Ce qui devait arriver arriva : quelques secondes après, sa portière rentre violemment en collision avec un bus. Un passant a filmé toute la scène.

Tandis que Tesla semble vouloir augmenter indéfiniment le prix de ses voitures, et au vu de la longueur des files d’attente, on pourrait penser que leurs propriétaires fassent très attention à ne pas les abîmer. Si cela est probablement vrai pour la plupart d’entre eux, mieux vaut ne pas faire de généralité quand on voit le comportement de certains. La mésaventure de ce conducteur londonien en est un bon exemple.

D’autant que ce dernier n’a pas lésiné sur les moyens en s’offrant sa Model X, puis ce qu’il a opté pour les portières Falcon. Un petit cadeau qu’il a sûrement regretté en quittant sa place de parking le jour de l’accident. En effet, comme le montre une vidéo filmée par un passant, le pilote a, assez étrangement, oublié de fermer sa portière avant de démarrer. Il a roulé ainsi pendant quelques secondes, avant de violemment percuter un bus arrivant en sens inverse.

Il ravage sa Model X en laissant sa portière ouverte

Sur la vidéo, on distingue le conducteur de bus se baisser subitement pour éviter l’impact. Si le pare-brise n’a pas rendu l’âme, la portière est allée jusqu’à déchirer un panneau publicitaire sur son flan droit. Cette dernière, malgré tout, est parvenue à rester fixée à la voiture, mais semble en bien piteux état suite à la collision. Visiblement, aucun blessé grave n’est à déplorer.

S’il arrive parfois que des voitures Tesla explosent d’elles-mêmes sans raison apparente, cet incident paraît bien étrange. En effet, il est peu probable que le pilote ne se soit pas rendu compte qu’il avait oublié de fermer sa portière. Sans compter sur les multiples capteurs qui lui permettent de se déplacer en fonction des situations, ou même d’avertir le conducteur sur le système d’infodivertissement qu’elle est ouverte.