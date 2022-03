Tesla : des améliorations importantes à prévoir avec le FSD 10.11

Tesla vient de débuter le déploiement de la version 10.11 du FSD, son système de conduite entièrement autonome. D'après les dires de la marque, cette mouture apporte des améliorations majeures, comme une meilleure modélisation de la géométrie des voies ou des prédictions plus précises et plus réalistes.

Bonne nouvelle pour les utilisateurs américains, Tesla vient de déployer la dernière version du FSD, son système de conduite entièrement autonome. La build 10.11 du FSD était particulièrement attendue par les bêta testeurs. Pour cause, elle intègre de nombreuses retouches censées améliorer l'efficacité et la précision de la technologie.

D'ailleurs et si cette version est bien accueillie par les utilisateurs et qu'elle fonctionne bien, Tesla pourrait envisager d'ouvrir le programme de bêta d'autres pays du monde. C'est tout cas ce qu'a confirmé Elon Musk. Avec la précédente version 10.9 du FSD, Tesla a rendu la prise des virages bien plus naturelle. Néanmoins, il restait encore du travail à accomplir comme l'a prouvé cette vidéo d'un utilisateur américain. En effet, le FSD dans sa version 10.9 avait encore bien du mal à repérer certains poteaux de signalisation, manquant de rentrer dedans à plusieurs reprises.

Tesla met à jour son FSD avant un élargissement de la bêta

Quoi qu'il en soit, Tesla vient de publier une toute nouvelle version du FSD. La build 10.11 se veut plus ambitieuse et intègre davantage de modifications. En voici la liste complète :

La modélisation de la géométrie des voies a été améliorée, passant de rasters denses à un décodeur autorégressif qui prédit et relie directement les voies “de l'espace vectoriel” point par point à l'aide d'un réseau neuronal transformateur. Cela nous permet de prédire les voies de croisement, de réaliser un post-traitement moins coûteux en termes de calcul et moins sujet aux erreurs et ouvre la voie à la prédiction de nombreux autres signaux et de leurs relations

Utilisation de prédictions plus précises aux endroits où les véhicules tournent ou se croisent afin de réduire les ralentissements inutiles pour les véhicules qui ne croiseront pas votre chemin

Amélioration de la compréhension du droit de passage si la carte est inexacte ou si la voiture ne peut pas suivre la navigation. En particulier, la modélisation de l'étendue des intersections est désormais entièrement basée sur les prédictions du réseau et n'utilise plus d'heuristique basée sur la carte

Amélioration de la précision des détections de VRU de 44,9% en réduisant considérablement les faux positifs de piétons et de bicyclettes (en particulier autour des joints de goudron, des marques de dérapage et des gouttes de pluie).

Réduction des erreurs d'estimation de la vitesse des motos, scooters, fauteuils roulants et piétons proches de 63,9 %

Amélioration du profil de reptation avec des secousses plus importantes au début et à la fin de la reptation

Amélioration du contrôle des obstacles proches en prédisant la distance continue à la géométrie statique avec le réseau général d'obstacles statiques

Réduction de 17% du taux d'erreur de l'attribut “véhicule garé”

Amélioration de la détection et du contrôle des portes de voitures ouvertes

Amélioration de la fluidité des virages en utilisant une approche basée sur l'optimisation pour décider quelles lignes de route ne sont pas pertinentes pour le contrôle compte tenu des limites d'accélération et de secousses latérales et longitudinales

Comme dit plus haut, l'accès à la bêta du FSD sera élargi si cette cette MAJ fonctionne bien. D'ailleurs, les utilisateurs ne devront plus forcément afficher un score de sécurité de 95 pour profiter de la technologie.

Source : Electrek