Tesla améliore enfin la connectivité mobile de ses véhicules, grâce à un nouveau modem 5G

Tesla équipe ses nouveaux véhicules d'un modem 5G bien plus performant. Les clients vont voir les débits exploser, ce qui pourrait pousser des abonnements au pack de connectivité Premium.

Si Tesla a été précurseur en matière de services connectés, le constructeur a longtemps stagné en matière de performances de connectivité mobile. Les consommateurs vont enfin avoir droit à une sensible amélioration sur cet élément grâce à l'intégration d'un nouveau modem sur les véhicules sortis d'usine. La Model Y 2026 en bénéficie notamment, et ce sera aussi le cas des nouvelles versions des voitures électriques du fabricant, comme rapporté par NotebookCheck.

Le nouveau composant est un modem 5G Quectel AG555QGL. Il est capable de délivrer des débits descendants de 2,4 Gbps en 5G et de 1,6 Gbps en 4G LTE, ainsi que des débits montants de 550 Mbps en 5G et de 200 Mbps en 4G. Les progrès sont fulgurants par rapport au modem embarqué jusqu'ici, qui ne peut prendre en charge que jusqu'à 100 Mbps en téléchargement.

Le pack de connectivité Premium Tesla devient plus intéressant

Avec ce changement d'envergure, Tesla va peut-être convaincre ses clients de souscrire son pack de connectivité Premium. Celui-ci coûte 9,99 euros par mois sans engagement, mais son intérêt était justement limité par les performances en deçà de la connectivité mobile. De série, seule la fonction de navigation avec visualisation en temps réel de la circulation sur l'itinéraire est accessible. Toutes les autres options requièrent le pack Premium, qui comprend :

Cartes et météo

Cartes avec vue satellite

Cartes des précipitations et prévisions météorologiques

Radars de vitesse

Zones à risque

Cartes avec visualisation en temps réel de la circulation

Sécurité et surveillance

Mode Sentinelle – Vue caméra en direct

Visionneuse de caméra embarquée sur l'application mobile

Mode Chien – Vue en direct de la caméra habitacle

Média et divertissement

Musique en streaming

Vidéo en streaming

Karaoké

Navigateur Internet

Tesla se dote aussi d'un argument supplémentaire pour pousser les acheteurs vers les nouveaux modèles de ses véhicules, qui ne pourront pas se diriger vers le marché de l'occasion ou opter pour un véhicule neuf d'une génération précédente encore en stock s'ils souhaitent profiter d'une meilleure connectivité.