Téléfoot : après SFR, la chaîne sera disponible sur les box Bouygues Telecom le 26 août

Téléfoot, la chaîne désormais diffuseur de la majorité de la Ligue 1 et de la Ligue 2, sera disponible sur les box Bouygues Telecom dès le 26 août. Mediapro, la maison-mère de la chaîne, vient d’officialiser la nouvelle dans un communiqué.

La chaîne Téléfoot poursuit son ascension et élargit sa diffusion. Après s’être offert la Ligue des Champions et un partenariat avec SFR, la maison mère Mediapro a signé un accord de distribution avec Bouygues Telecom. Elle vient de confirmer la nouvelle dans un communiqué officiel.

Les clients de l’opérateur intéressés par la chaîne devront néanmoins prendre leur mal en patience. Téléfoot ne sera disponible sur les box Bouygues Telecom qu’à partir du 26 août 2020. De fait, plusieurs matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se seront déjà déroulés, comme Marseille-Saint-Étienne le 22 août par exemple. Seulement, il est impossible pour les deux entreprises de finaliser leur accord avant cette date.

Téléfoot multiplie les canaux de diffusion

Pour l’heure, Téléfoot est donc disponible sur les box SFR, Bouygues Telecom, ainsi que via son site Internet officiel et son application mobile. La chaîne sera également accessible avec Netflix. Pour rappel, Mediapro a signé un partenariat avec le géant du streaming. Ensemble, ils comptent proposer une formule tout-en-un alliant l’intégralité du catalogue Netflix et les matchs retransmis par Téléfoot.

Notez que cette offre Netflix/Téléfoot devrait être disponible sur les box Bouygues Telecom. La formule faisait visiblement partie des négociations entre Mediapro et l’opérateur français, qui ont signé un accord à ce sujet. Par ailleurs et comme le précisent nos confrères du journal Le Monde, la chaîne a de grandes chances d’être également distribuée sur Facebook. En effet, Mediapro aurait signé un accord de distribution avec le réseau social.

Ouverture des hostilités ce lundi

La chaîne fera ses premiers pas dès ce lundi 17 août. En attendant le top départ des championnats, des bandes-annonces et des pastilles tournées dans plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 seront diffusées. La première émission en direct, baptisée Culture Foot et animée par Thibault Le Rol, sera diffusée le vendredi 22 août à 17H, soit deux petites heures avant le choc entre Marseille et Les Verts.

Pour rappel, Téléfoot proposera 80% des championnats de Ligue 1 et Ligue 2, la prochaine saison de la Ligue des Champions, ainsi que la Ligue Europa. Les affiches les plus prestigieuses seront commentées par le duo phare de TF1, à savoir Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton.

Source : Le Monde