L’attestation pour prendre les transports est disponible sur smartphone, comment la télécharger ?

L’attestation pour prendre les transports en commun en région Île-de-France est disponible en ligne et en téléchargement. Pour éviter d’imprimer de nombreux exemplaires du document, le Ministère de l’Intérieur permet aux citoyens de générer une attestation numérique.

Comment télécharger et générer l’attestation pour prendre les transports en commun ?

Depuis le début du déconfinement en France, il n’est plus nécessaire d’imprimer l’ancienne attestation dérogatoire pour pouvoir se déplacer. Mais attention ! Les déplacements sont désormais limités dans un rayon de 100 kilomètres au tour de chez vous. Au-delà de cette limitation, il faut télécharger une nouvelle attestation de sortie.

En région parisienne, une auto-attestation pour prendre les transports en commun aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30 et entre 16 heures et 19 heures) devra être présentée sur demande des entreprises de transports d’Ile-de-France. Ainsi, en plus de la version déjà existante, le Ministère de l’Intérieur a mis en place une version numérique de cette dite auto-attestation disponible et consultable à cette adresse.

Pour générer le document, il suffit de remplir ses prénom, nom, date de naissance, lieu de naissance, adresse, ville, code postal et date de sortie. À l’issue de cette étape, le choix d’un motif de sortie doit être coché parmi 7 possibilités :

Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d’exercice de l’activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d’être différés pour les travailleurs non salariés

Trajets entre le lieu de résidence et l’établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours

Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l’accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d’enfants

Déplacements résultant d’une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l’autorité de police administrative ou l’autorité judiciaire

Déplacements résultant d’une convocation émanant d’une juridiction administrative ou de l’autorité judiciaire

Déplacements aux seules fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative et dans les conditions qu’elle précise

Pour terminer, l’usager devra cliquer sur le bouton « générer mon attestation » et recevra un QR Code qui permet de lire les informations portées dans son attestation au moment de leur saisie.