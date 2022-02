Télécharger Roblox APK gratuit sur Android

Avez-vous déjà entendu parler de Roblox, ce titre réunissant plus de 40 millions de comptes par jour qui fait des ravages actuellement auprès des enfants ? D’apparence simpliste, il propose à ses utilisateurs de s’amuser ensemble ou en solo en jouant à des mini-jeux. Si vous avez aimé Minecraft, vous allez forcément tomber sous le charme de Roblox.

Roblox, c’est quoi concrètement ?

Roblox est un jeu free To play massivement multijoueur en ligne (MMO) qui a été créé il y a presque 20 ans. Il offre plusieurs fonctionnalités aux joueurs. D’une part, ces derniers auront accès à un mode de type bac à sable dans lequel leur imagination sera leur seule limite. Ils pourront en même temps échanger avec la communauté. D’autre part, il vous propose de bâtir votre propre jeu, appelé « monde ». Disponible sur Windows, Mac, Android et iOS, certains adeptes des consoles seront ravis puisque Roblox est jouable sur Xbox One.

Il s’agit véritablement d’un monde virtuel dans lequel vous pourrez entre autres :

Vous amuser seul ou avec d’autres joueurs

Discuter avec d’autres utilisateurs

Gagner de la monnaie virtuelle qui peut être convertie en argent réel via son système monétaire

Un jeu au potentiel infini

Avant tout, Roblox est un univers dans lequel les utilisateurs peuvent s’atteler à des millions de mini-jeux. D’ailleurs, chaque jour, un nouveau monde est créé dessus. Bien que la plupart vont rester dans les recoins d’internet, certains d’entre eux ont su se démarquer des autres. Les plus connus d’entre eux sont Adopt Me ! Natural Disaster, Work at a Pizza Place ou encore Escape Jail. Qu’il s’agisse de jeux de rôles, de FPS ou alors d’escape game, vous en trouverez pleins sur Roblox.

Pour pouvoir vous amuser, il vous suffira d’appuyer sur la petite icône Jeux qui se trouve sur la partie inférieure de l’écran. Une fois que cela sera fait, vous aurez accès à une liste prédéfinie des titres parmi lesquels ceux qui sont recommandés, populaires ou encore les nouveautés.

Si vous souhaitez chercher un jeu en particulier et oublier les suggestions, toujours à la section jeux, suivez ces quelques étapes :

Cliquez sur Recherche, en haut de l’écran, en forme de loupe

Tapez le titre que vous souhaitez ou tout simplement faites-le sur l’icône du jeu en question

Cliquez sur jouer pour commencer à vous amuser

Un jeu de type bac à sable

Robox, c’est aussi un jeu qui permet de bâtir un « monde ». Dans l’univers du jeu, il s’agit d’un mini-jeu que vous avez sorti vous-même de votre imagination. Ce système de création à la Minecraft s’appelle Roblox Studio. Une fois que votre monde verra le jour, vous pourrez commencer à en profiter et à inviter d’autres utilisateurs à en faire de même.

Comme vous devez vous en douter, tous les jeux de Roblox sont donc des mondes uniques. En tant que tel, vous avez entre autres la monnaie propre à cet univers : les Robux. Il est à noter que Roblox Studio est disponible exclusivement sur Mac et Windows, au grand dam des mobinautes.

Pour concevoir votre monde, et créer peut-être le titre qui vous rendra riche, vous avez deux possibilités. Déjà, si vous êtes un pro du développement web ou un curieux qui veut réellement bâtir un univers à lui tout seul, sachez que le jeu se code en LUA. Vous pourrez personnaliser le décor de A à Z si vous pouvez le faire. Pour cela, il ne vous reste qu’à le programmer à votre guise.

Le plus intéressant pour les profanes du codage, c’est d’utiliser l’outil de création mis à leur disposition. Avec cet outil, vous aurez une palette d’options et vous n’aurez qu’à sélectionner celui qui vous convient. Ainsi, pour concevoir votre monde :

Choisissez votre environnement de jeu : western, ville, espace, Ile aux pirates…

Continuez en sélectionnant le mode que vous voulez : stratégie, course, escape game, etc.

Modifiez quelques options pour que le jeu soit à votre goût

Commencez à vous amuser !

Un réseau social pour enfants ?

Roblox, c’est aussi un réseau social. En effet, vous disposez d’une messagerie instantanée qui vous aidera à prendre contact avec les autres joueurs. Vous avez également des évènements qui vous permettront de gagner des items exclusifs. Il est à noter que comme dans la plupart des jeux en ligne massivement multijoueurs, la langue de prédilection du chat est en anglais.

Le chat sert principalement à communiquer in-game. Néanmoins, c’est un espace géant dans lequel vous pourrez inviter d’autres personnes dans votre monde. Du coup, vous pourrez chatter quand vous le voulez, mais attention aux fakes comptes et aux arnaqueurs.

Une interface simple, mais efficace

L’interface principale est facile à prendre en main, et ce, que vous soyez sur mobile ou bien sur votre ordinateur. Si vous êtes sous Android ou iOS, jetez un oeil sur la partie inférieure de votre écran. Vous aurez un menu pour vous rendre à l’accueil, aux divers jeux disponibles, à votre messagerie ou même votre avatar. De plus, un écran vous offrira la possibilité d’accéder aux autres mondes. Ainsi, vous pourrez y voir votre liste d’amis, votre profil ou encore les évènements à venir. Si vous regardez en haut de l’interface principale, vous allez apercevoir l’icône de recherche, votre solde de Robux ainsi que vos notifications.

Sous Mac et Windows, l’installation donne directement accès à un fichier dénommé Roblox Player. Celui-ci vous offre la possibilité de se rendre sur la page du jeu en question. Il permet notamment d’effectuer des requêtes ou de voir les suggestions.

Un monde avec sa propre monnaie

Sur Roblox, il existe une monnaie unique : les Robux. Il s’agit réellement d’un moyen d’échange puisque les développeurs de jeu peuvent rendre leurs jeux payants et cela se facture en Robux. L’utilisation de cette monnaie empêche certaines plateformes comme Apple d’avoir une marge de manœuvre pour avoir une commission par exemple lors de la vente d’un item.

Ces comptes premium ont également la possibilité de céder des objets pour obtenir une partie du prix de la marchandise. Vous pourrez directement acheter vos Robux via votre application mobile ou votre navigateur.

Enfin, tout le monde pourra vendre les passes de leur monde moyennant rémunération en Robux.

Comme dans tous les jeux, il ne suffit que de quelques étapes pour profiter de Roblox.

Télécharger le jeu

Le téléchargement de Roblox dépend principalement de la plateforme. Ainsi, si vous êtes sur mobile, vous n’avez qu’à aller dans le Play Store ou l’App Store, recherchez le jeu et cliquez sur Télécharger.

Si vous êtes sur PC, il vous suffira de :

Accédez et vous connectez au site de Roblox

Cliquez sur un jeu

Appuyez sur « Jouer »

Roblox Player, le launcher du jeu va s’installer

Une fois le Player installé, le jeu va s’ouvrir

Pour ceux qui y jouent depuis leur Xbox, Roblox se trouve dans boutique Xbox live. Vous allez pouvoir choisir parmi les titres disponibles sur l’écran des jeux.

Créer un compte

Pour créer un compte depuis un PC, il vous suffit d’aller sur le site officiel de Roblox. Là, vous devez remplir le formulaire d’inscription. Vu qu’il s’agit d’un jeu pour enfants, votre âge importe beaucoup lors de cette étape. Votre pseudo est également soumis à quelques restrictions étant donné que ceux qui sont inappropriés ne seront pas valables. Puis, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur s’inscrire.

Depuis votre mobile, la création se fait après le téléchargement. Voilà, vous pouvez dès maintenant commencer à personnaliser votre avatar.

Personnaliser son avatar

L’avatar de Roblox peut sembler simpliste avec son air de LEGO. Cependant, il peut être modifié de diverses manières. Vous aurez à disposition des items gratuits et d’autres qui ont besoin de Robux. Certains évènements vous offriront également la possibilité d’avoir des skins pour améliorer votre personnage.

Sur le jeu, étant donné la communauté de moins de 12 ans qui y passent des heures par jour, il n’y a qu’une seule règle en matière d’avatar : éviter les contenus indécents. Alors, chers parents, rassurez-vous, votre enfant ne verra jamais de perso nus ou ayant des signes d’appartenance à des groupes extrémistes ou violents.

Le plus de Roblox

Loin d’être un simple jeu pour enfant, Roblox est en train de devenir un monde à lui tout seul.

Une fenêtre vers la Metaverse

Les développeurs du jeu misent sur son succès pour emmener le plus d’utilisateurs dans le métaverse. En effet, l’interaction entre les comptes, le fait qu’il y ait une monnaie à part entière permettant d’échanger directement avec les autres est un atout de taille pour Roblox. Comme beaucoup de titres du même genre, celui-ci pourrait être un monde dans lequel les joueurs s’identifieront via leur avatar. Eh si le futur n’était pas Ready Player One, mais un univers où on s’amuserait tous les jours avec des mini-jeux ?