Tapez ces 3 mots dans Google et regardez-le donner des mauvaises réponses

Google a beau être extrêmement efficace quand il s'agit de donner la bonne réponse à une question même mal formulée, il arrive parfois qu'il s'emmêle les pinceaux et ne sache plus ce que l'on demande vraiment.



Allez sur Google, tapez “hauteur tour eiffel”, “5e merveille du monde” ou encore “gardien allemagne foot 2002” et lancez la recherche. Le premier résultat qui s'affiche vous donne directement la réponse à la question, même si celle-ci est loin d'avoir été posée dans les formes. Le moteur de recherche de la firme de Moutain View peaufine depuis des années son fonctionnement pour être sûr que vous obtenez exactement ce que vous voulez.

Dernièrement, Google fait part de sa volonté d'intégrer l'intelligence artificielle à la recherche, pour par exemple résumer un long article en quelques points essentiels. La compréhension du “langage naturel” est alors indispensable. Autrement dit, l'algorithme doit comprendre, voire deviner, ce que vous recherchez réellement en fonction de ce que vous avez écrit, mais aussi du contexte entourant la requête. Parfois pourtant, la machine s'enraye et ne comprend pas ce que vous voulez.

Google a du mal à donner une bonne réponse si vous tapez ces 3 mots en guise de question

En se rendant sur google.com et en tapant “google vice president”, sans les guillemets, la 1ère réponse affichée n'est étonnamment pas la bonne. Comme on le voit sur la capture d'écran ci-dessous, Kamala Harris est la vice-présidente des États-Unis, pas du géant de la Tech. Le “bug” se reproduit en tenant compte des spécifiés du pays dans lequel on pose la question. Ainsi, en Allemagne, la même entrée donne Yvonne Magwas et Aydan Özoğuz en réponse, les deux vices-présidentes du Bundestag.

Mais que se passe-t-il si vous faites la même requête sur google.fr ? Et bien ça se complique un peu. Sur ordinateur, nous avons tapé “google vice president”, toujours sans les guillemets et sans accent, et avons obtenu Sébastien Missoffe en 1ère réponse, le vice-président et directeur général de Google France. En revanche, en effectuant la recherche sur mobile, on obtient de nouveau Kamala Harris. On suppose que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte comme le navigateur utilisé, ses paramètres, les données que vous avez autorisé Google à récolter, etc.