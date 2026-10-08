Surface Laptop Ultra : Microsoft lance son premier PC portable sous puce Nvidia RTX Spark, enfin un concurrent au MacBook Pro ?

Microsoft a finalement présenté son Surface Laptop Ultra, un PC portable haut de gamme équipé d’une puce Nvidia RTX Spark. Enfin une réponse convaicante au MacBook Pro d’Apple ?

Surface Laptop Ultra
Crédit : Microsoft

Depuis le passage d’Apple à l’architecture ARM avec des puces maison M, les MacBook Pro n’ont aucun équivalent en termes de performances sur le marché des PC portables. Microsoft a bien essayé de suivre le rythme imposé par son rival en s’associant avec Qualcomm pour développer des puces ARM pour Windows, mais les résultats n’ont jamais vraiment été à la hauteur, malgré des progrès intéressants ces dernières années. Alors quand Nvidia a dévoilé sa puce RTX Spark en juin dernier, on s’est de nouveau mis à croire en un équivalent du MacBook Pro chez Windows.

Entre temps, plusieurs constructeurs (Asus, Dell , Lenovo, HP et MSI) ont annoncé des ordinateurs portables propulsés par le fameux RTX Spark. Mais on attendait forcément la proposition de l’éditeur de Windows, et c’est enfin chose faite. Lors d’un événement organisé à San Francisco, Microsoft, accompagné de Nvidia, a présenté son Surface Laptop Ultra, un produit articulé autour de l’IA agentique. “Nous avons complètement réinventé l’ordinateur personnel”, promet Jensen Huang, PDG de Nvidia.

Le Surface Laptop Ultra est taillé pour l’IA, mais pas que

La puce RTX Spark comprend un GPU Blackwell jusqu’à 6 144 cœurs, un CPU Grace jusqu’à 20 cœurs et jusqu’à 128 Go de RAM LPDDR5X unifiée. Ce dernier point à son importance : Apple a prouvé avec ses MacBook qu’une mémoire unifiée permet d’améliorer sensiblement l’efficacité énergétique et les performances pour les tâches exigeantes comme le rendu 3D, le montage vidéo ou l’intelligence artificielle.

Une telle configuration permet d’exécuter localement des modèles d’IA comportant plus de 120 milliards de paramètres, avec une puissance de calcul allant jusqu’à 1 pétaflop. Microsoft annonce quele RTX Spark est 2,1 fois plus rapide pour le premier jeton, 4,3 fois plus rapide pour la génération d’images et 6,2 fois plus rapide pour la génération vidéo que la puce M5 Pro d’Apple. Pour gérer tant de puissance, un système de dissipation thermique jusqu’à 2,5 fois plus performant que celui des Surface Laptop actuels a été développé.

Clairement, le Surface Laptop Ultra vise une clientèle professionnelle avide de productivité. Mais qui dit Nvidia et Windows 11, dit aussi gaming. Les premières démonstrations de RTX Spark en jeu ne nous avaient pas particulièrement convaincues au Computex 2026. Pourtant, Pavan Davuluri, responsable de Windows et des périphériques, est formel : la machine est aussi taillée pour le jeu vidéo. 

Il assure que le Surface Laptop Ultra peut faire tourner la dernière claque graphique de Xbox, Gears of War E-Day, à 60 images par seconde, tout en exécutant Github Copilot en arrière-plan. Des centaines de titres AAA et indépendants seront disponibles dès le lancement, et le support de Call of Duty arrivera en 2027. Un avantage par rapport au MacBook Pro, pour les utilisateurs qui souhaiteraient aussi avoir recours à leur bête de puissance pour le gaming en plus du travail.

Un produit premium aussi dans le design

Avec son châssis de moins de 18 mm d’épaisseur et un poids inférieur à 2 kg, le Surface Laptop Ultra est facilement transportable. Il est doté d’un pavé tactile 30 % plus grand que sur les anciennes générations avec retour haptique avancé. L’une des attractions matérielles de cet appareil est son port de charge USB-C magnétique. Magnetic Connect est un connecteur de type Surface Connect ou MagSafe, mais qui exploite le standard USB-C, et non une norme propriétaire. Il s’agit du “premier port de charge USB-C magnétique intégré au monde”, indique Microsoft.

Pour le reste de la connectique, nous avons à disposition deux ports USB-C supplémentaires, une prise HDMI, un port USB-A, un lecteur de carte SD et une prise casque de 3,5 mm. Le PC portable est capable de gérer jusqu’à trois moniteurs 4K connectés en simultané.

Le Surface Laptop Ultra embarque un écran tactile de 15 pouces, qui permet de zoomer, d’annoter, de faire défiler, de signer et de naviguer directement sur l’écran, sans besoin de souris ni de clavier. L’affichage est compatible avec la technologie Dolby Vision IQTM et prend en charge 100 % de l’espace de couleurs DCI-P3. Est annoncée une luminosité maximale de 2 000 nits en scénario HDR.

Prix et disponibilité

Le Surface Laptop Ultra est déjà disponible en précommande, pour une sortie programmée le 16 octobre 2026. Il se décline dans les coloris Platine et Crépuscule. Le prix de départ s’élève à 2 899 euros en France. Pour ce tarif, la configuration comprend un CPU avec 8 cœurs, 24 Go de RAM et 512 Go de stockage.


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