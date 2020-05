Surface Duo : son prix sera moins élevé que celui du Galaxy Fold et c’est malin !

Avec le Surface Duo, son premier « vrai » smartphone sous Android, Microsoft pourrait créer la surprise. Non seulement le design du produit sera très différent de ce que les autres modèles hybrides proposent, mais son prix devrait aussi être inférieur à celui des Galaxy Fold et Mate X. On vous explique pourquoi.

En début de semaine, Microsoft dévoilait les premiers éléments techniques du Surface Duo. Le smartphone à double écran, que la firme de Redmond a dévoilé l’automne dernier, devrait s’appuyer sur une plate-forme premium, sans pour autant tomber dans l’excès. De cette révélation découle une autre information : le Surface Duo sera relativement peu onéreux, lui permettant d’être moins cher que les premiers smartphones pliants, les Galaxy Fold et Mate X.

Voici pour rappel les principaux éléments connus sur la Surface Duo. D’abord un Snapdragon 855 de Qualcomm, c’est-à-dire le composant haut de gamme de Qualcomm présenté fin 2018. Il a depuis été remplacé. Mais il reste une excellente plate-forme. Il sera accompagné de 6 Go e RAM et de 256 Go de stockage. Sa batterie devrait offrir une capacité de 3450 mAh, ce qui de l’avis général est un peu décevant. Enfin, un seul capteur photo présent à bord : un modèle 11 mégapixels qui sert pour prise de vue classique et les autoportraits et dont Microsoft a vanté les qualités début avril.

Nous savions déjà que la Surface Duo s’appuiera sur deux écrans AMOLED de 5,6 pouces non flexibles qui se rejoignent pour ne former qu’un seul écran de 8,3 pouces au format tablette. Et nous savions également que la charnière qui relie les deux écrans permet se déploie à 360° pour placer les deux écrans à l’extérieur pour un usage plus orienté smartphone. Notez aussi que la compatibilité avec le Surface Pen est programmée.

Des économies partout

Pas de charge sans fil. Pas de connexion NFC. Et potentiellement, pas de 5G. Autant de petits détails sur lesquels Microsoft va pouvoir économiser pour baisser le prix de vente du Surface Duo. Car c’est bien là l’objectif. Même si Microsoft affirme ne pas pouvoir intégrer le Snapdragon 865 dans le Surface Duo pour une raison d’espace interne, la firme de Redmond avait encore, en décembre dernier (quand Qualcomm a annoncé le Snapdragon 865), près d’un an devant elle pour modifier ce châssis en conséquence.

Elle a donc choisi de ne pas le faire et de conserver le Snapdragon 855. Tout comme elle a choisi de baisser sensiblement la fiche technique du Surface Duo au niveau de la RAM, du stockage et de la connectivité. À l’inverse, Samsung a estimé qu’au prix du Galaxy Fold, il fallait offrir une fiche technique ostentatoire, avec le risque de trop restreindre la cible commerciale potentielle. Microsoft, avec le Surface Duo, ciblera plus largement grâce à un prix plus bas. Reste à savoir à quel point il le sera. De notre avis, il devrait passer sous la barre des 1500 euros. Réponse dans quelques mois.