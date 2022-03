Super prix sur ce pack volant + pédalier Thrustmaster avec le jeu Gran Turismo 7

Voici un bon plan jeu vidéo à saisir chez Boulanger ! Pendant une offre à durée limitée, l'enseigne française propose sur son site e-commerce une promotion intéressante sur un pack composé du volant et du pédalier Thrustmaster avec le jeu Gran Turismo 7.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Gran Turismo 7 est officiellement sorti ce vendredi 4 mars 2022. À l'occasion de la sortie nationale du jeu vidéo, Boulanger offre à ses clients le jeu sur PS4 ou sur PS5 pour l'achat du volant et du pédalier Thrustmaster T248.

Ainsi, jusqu'au 6 mars prochain, le pack constitué du volant + pédalier Thrustmaster T248 et de Gran Turismo 7 est vendu à 299,99 euros. Pour obtenir le prix indiqué, il suffit d'ajouter dans le panier le pack Thrustmaster T248 (voir lien ci-dessus) et le jeu disponible sur PS4 ou sur PS5 (en cliquant ici).

Sous licence officielle PlayStation (PS5, PS4) et compatible PC, le Thrustmaster T248 est doté d'un design premium avec finition cuir sur la partie extérieur de volant, de 25 boutons d'actions incluant 2 encodeurs à double activation, d'un tableau de bord interactif incluant une sélection de plus de 20 affichages différents sur l'écran du volant, d'un retour de force dynamique, de palettes de vitesses magnétiques pour une réactivité instantanée avec des passages de rapports clairs et dun pédalier magnétique pour une précision 12 bits qui ne faiblit pas dans le temps. Quant à Gran Turismo 7, voici un trailer de gameplay sur le circuit Deep Forest pour vous donner l'eau à la bouche.