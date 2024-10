C’est l’un des jeux les plus terrifiants de ces dix dernières années et il a enfin une suite. Découvrez la bande-annonce de Subnautica 2

Subnautica a le droit à une suite ! Cette dernière a été dévoilée lors de la conférence Xbox Partner Preview Event. Pas de gameplay montré, mais une bande-annonce percutante ainsi qu’une fenêtre de sortie. De quoi se replonger dans les abysses terrifiantes d’une planète hostile.

Subnautica avait fait sensation à sa sortie en 2014, devenant rapidement l’un des jeux vidéo indépendants les plus importants du média. Il le devait à son aspect exploration prenant, sa progression organique mais surtout grâce à son ambiance terrifiante. Difficile de garder son calme lorsqu’on navigue à tâton au fin fond d’un océan alien. Il avait eu le droit à un stand alone en 2019, Below Zero, et aujourd’hui, c’est bien une suite qui a été annoncée.

Subnautica 2 a été dévoilé lors de la conférence Xbox Partner Preview Event. Toujours développé par Unknow Worlds Entertainment, ce second opus se montre via une vidéo narrative. Pas de gameplay à l’horizon, mais tout de même quelques images pour voir à quoi ça va ressembler.

Se perdre dans les abysses… avec toi ?

Subnautica 2 mettra en avant une nouvelle planète et de nouveaux personnages. La grosse innovation de ce second opus, c’est la possibilité de jouer en coopération jusqu’à quatre. Une première pour une licence qui misait jusqu'alors sur l'isolement du joueur.

Subnautica 2 proposera une early access, comme le premier jeu avant lui. Elle sera disponible début 2025 sur PC, Xbox Series X/S et il sera possible d’en profiter via le Game Pass. Pas un mot sur une éventuelle version PS5.

Pour rappel, Subnautica nous met dans la peau d’un explorateur spatial qui s’écrase sur une planète océan hostile. Le titre est brillamment construit, car il nous pousse à constamment explorer plus en profondeur pour récupérer du matériel afin de survivre. Si les premières heures ressemblent à des vacances sous les tropiques, la suite a marqué bon nombre de joueurs. Dans des abysses aussi sombres que vastes, l’ambiance devient petit à petit angoissante, voire carrément terrifiante. Tous ceux qui l’ont fait se rappellent forcément de la première fois où ils ont croisé un monstre marin dans les ténèbres… On espère que Subnautica 2 nous proposera des moments d'anthologie similaires.