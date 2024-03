Il gère un service IPTV illégal, la justice le condamne à plusieurs années de prison ferme

Dans le cadre de la campagne antipiratage “Opération 404”, le Brésil enregistre une avancée historique avec la première condamnation à une peine de prison d'un opérateur de service IPTV pirate, marquant un tournant décisif dans la lutte contre la violation des droits d'auteur.

Lancée à l'automne 2019, l'opération 404 représente la réponse du Brésil au défi croissant du piratage numérique. Inspirée du fameux code d'erreur HTTP, cette initiative a vu les autorités brésiliennes, épaulées par des partenaires internationaux, s'attaquer à une vaste gamme de sites et services illicites. Comme en juin 2022, cette opération a mené à des actions d'envergure, notamment la neutralisation de plateformes pirates et l'arrestation de leurs opérateurs, marquant ainsi une avancée notable dans la lutte contre le piratage en ligne.

Ce contexte d'actions résolues contre le piratage a préparé le terrain pour une étape judiciaire significative : la récente condamnation d'un opérateur de service IPTV pirate au Brésil. Ce jugement, le premier du genre dans le cadre de l'opération 404, témoigne de l'efficacité et de la détermination des autorités dans cette campagne. Il signale un renforcement de la législation et des mesures répressives visant à protéger les droits d'auteur et à lutter contre les contenus distribués illégalement.

Le Brésil met pour la première fois des pirates IPTV en prison

L'opérateur du service IPTV pirate “Flash IPTV” a été reconnu coupable d'infraction au droit d'auteur et condamné à une peine de prison de cinq ans et quatre mois. Alors que la justice multiplie les amendes records, cette décision, issue des efforts de l'opération “404”, souligne l'intensification des mesures répressives contre les services de streaming illicites. “Flash IPTV” comptait plus de 13 000 utilisateurs actifs et a généré des revenus substantiels avant sa fermeture, illustrant l'ampleur du défi auquel font face les autorités.

Sur le même sujet – IPTV : la fermeture de sites pirates se retourne contre cette ligue de football

Les implications de cette condamnation pour l'avenir de la lutte contre la piraterie en ligne sont significatives. Elle témoigne d'une collaboration internationale fructueuse et d'une volonté accrue des autorités judiciaires de prendre des mesures fermes. Ce cas pourrait préfigurer une ère de responsabilisation accrue pour les opérateurs de services pirates, contribuant ainsi à la protection de l'économie créative et des droits des créateurs.

Source : telaviva