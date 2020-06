StopCovid : vous pourrez télécharger l’application le 2 juin à midi sur Android et iOS

À l’occasion d’une interview accordée ce week-end, Cédric O, secrétaire d’État en charge du numérique, a confirmé que StopCovid sera téléchargeable sur Android et iOS le 2 juin à partir de midi, premier jour de la seconde phase du déconfinement de la France. D’ici là, l’application doit être passée en revue par Google et Apple.

Si vous êtes Parisiens, ou habitants de la proche banlieue de la capitale, vous avez certainement remarqué un nombre très important de personnes dans les rues, sur les places et même dans les parcs et jardins publics qui ont rouvert. Il faut dire que le temps est estival et que les Français profitent du déconfinement dont la seconde phase commencera mardi 2 juin 2020. Un peu comme si le coronavirus n’était qu’une histoire ancienne.

Lire aussi – StopCovid : un hacker relève quelques problèmes mais aucune grosse faille de sécurité

Ce n’est évidemment pas le cas. Entre 200 et 300 nouvelles personnes sont actuellement testées positives chaque jour en France. Un bilan rappelé par Cédric O, secrétaire d’État chargé du numérique, invité ce week-end au Forum Radio J (dont vous pouvez retrouver en fin de cet article l’intégralité). Durant cette intervention, il officialise quelques informations concernant StopCovid, l’application de traçage des contacts (et d’alerte en cas de possible contamination).

En cours de validation chez Apple et Google

Contrairement à ce qui a pu être écrit précédemment, l’application sera disponible à partir du 2 juin 2020. Soit demain. Et ce aussi bien sur Android que sur iOS. L’heure exacte est midi. Notez cependant que la mise à disposition de l’application est conditionnée à sa validation par Apple et Google qui l’examinent actuellement. Il n’y aura pas de passe-droit gouvernemental. Une fois la validation obtenue, l’application apparaitra sur l’App Store et le Play Store.

Selon Cedric O, StopCovid devrait être considéré comme un geste barrière pour protéger ses proches. Il espère, avec cet argument, obtenir l’adhésion populaire. Rappelons en effet que l’installation de l’application et la déclaration en cas de contamination reposent sur le volontariat. Plus les Français jouent le jeu, plus cela sera efficace. Espérons donc qu’is seront plus convaincus que les parlementaires. Covid a en effet été validée avec difficulté à l’Assemblée nationale et au Sénat la semaine dernière, après avoir reçu l’aval de la CNIL.