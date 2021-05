Stock Xbox Series X : la console de nouveau disponible à partir de 19h, faites vite !

Vous cherchez à mettre la main sur la console Xbox Series X de Microsoft ? Elle fera son retour en ligne dès ce mardi 11 mai 2021 en début de soirée sur le Microsoft Store. C'est le bon moment pour tenter votre chance de l'acheter.

En 2021, acheter une Xbox Series X est un vrai parcours du combattant. En effet, tout comme sa concurrente la PS5, la console de Microsoft est depuis sa sortie en rupture de stock.

Aux dernières nouvelles, la pénurie qui touche les deux consoles devrait durer jusqu'en 2022. Cela dit, on a pu voir fin avril, quelques réassortiments, notamment du coté de Cdiscount. Et depuis, plus rien.

Xbox Series X : la console de Microsoft bientôt en stock !

Marc Issaly, Marketing Manager chez Microsoft a annoncé depuis son compte Twitter que de nouveaux stocks Xbox Series X seront disponibles en ligne sur le Microsoft Store. La vente devrait commencer en début de soirée aux alentours de 19h – 19h30, ce mardi 11 mai 2021.

Comme d'habitude, il est recommandé d'avoir créé un compte si ce n'est pas déjà fait afin d'être prêt le moment venu. N'hésitez pas à rafraîchir la page pour arriver à acheter la console. Enfin, il faudra être rapide puisque même si les stocks s'annoncent être au rendez-vous, il seront toujours d'après Marc Issaly partagés avec d'autres pays européen.

Pour rappel ou à titre d'information, la Xbox Series X est une console de jeu de salon alliant puissance, rapidité et compatibilité. Elle assure une rétrocompatibilité avec des milliers de jeux issues des consoles de génération précédente Xbox One, Xbox 360 et Xbox originale. Parmi les nouveautés de taille, il y a le support du ray-tracing, technologie de rendu des reflets et de réfraction de la lumière permettant d’obtenir des graphismes époustouflants de réalisme.

Pour vous faire une petite idée, Microsoft annonce que le CPU AMD de la console est 4 fois plus puissant que celui de la Xbox One X et son GPU Navi l’est deux fois plus que celui de la précédente console, assurant jusqu’à 12 TFLOPS de puissance. Coté connectique, la console est dotée d'une prise optique audio, d'un port HDMI out, de deux ports USB-A (3.2), d'un port USB-A sur la façade avant, d'un port Ethernet et d'un port d’alimentation.