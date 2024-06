Steam : 100 000 gamers jouent à ce jeu dans lequel il faut cliquer sur une banane

Vous le savez sûrement, Steam est une plateforme de jeux réputée pour la diversité de ses offres, et un jeu assez improbable a attiré l'attention de plus de 100 000 joueurs.

Parmi la pléthore de récits complexes, de graphismes époustouflants et de mondes immersifs, un jeu appelé « Banana » vient clairement de faire le buzz, remettant en question les notions conventionnelles de ce qui constitue un gameplay captivant.

À la base, Banana est un concept faussement simple : les joueurs se voient présenter l'image d'une banane, et leur seul objectif est de cliquer dessus de manière répétée, en accumulant un nombre de clics. Pourtant, malgré son principe rudimentaire, ce jeu a réussi à captiver 137 817 utilisateurs de Steam en simultanés, qui étaient occupés à cliquer sans relâche sur le fruit virtuel.

Ce jeu simple vient défier les meilleurs titres de Steam

Pour mettre ce chiffre remarquable en perspective, des titres populaires comme Helldivers 2 et Ghost of Tsushima comptent environ 40 000 et 20 000 joueurs, tandis que Hellblade 2 n'en compte que 200. Malgré son gameplay pour le moins étrange, le free-to-play Banana a donc réussi à faire bien mieux.

Intrigué par cet engouement particulier, plusieurs internautes ont décidé de se lancer dans leur propre aventure en cliquant sur des bananes. Après des milliers de clics, la plupart des internautes lâchent l’affaire, puisque rien de palpitant ne se passe.

Cependant, il semblerait que Banana ne soit pas un simple passe-temps, mais une plateforme disposant de skins uniques qui s’arrachent contre de l’argent réel. Les joueurs peuvent collecter et échanger diverses bananes, chacune ayant sa propre rareté et sa propre valeur, et les vendre sur la place de marché de Steam pour gagner des crédits pour leur portefeuille Steam. De l'humble banane Pandanana, dont le prix n'est que de 3 centimes, à l'insaisissable banane Crypticnana, dont le prix de départ est de près de 300 euros et dont l'offre est limitée à 25 exemplaires, ce jeu a donné naissance à un marché virtuel florissant. Si le phénomène Banana laisse certains perplexes et en ravit d'autres, une chose est sûre : il rappelle que les jeux les plus ambitieux ne sont pas toujours les plus populaires.