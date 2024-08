Star Wars Outlaws fait monter la pression dans sa dernière bande-annonce avant la sortie

À quelques jours de la sortie du jeu, Ubisoft partage une ultime bande-annonce pour Star Wars Outlaws. De quoi s'imprégner de l'ambiance et de l'intrigue du jeu avant de s'y lancer.

Ubisoft a publié la bande-annonce de lancement officielle de son prochain titre, Star Wars Outlaws. Il s'agit sans doute des dernières images partagées par l'éditeur avant la sortie du jeu, annoncée pour le 30 août prochain.

Cet ultime trailer ne nous montre pas de nouvelles séquences de gameplay, mais permet de se mettre dans le bain avant de plonger dans le jeu d'ici à quelques jours. Nous retrouvons donc l'héroïne Kay Vess, qui ne cesse de tomber de Charybde en Scylla. Il va falloir s'attendre à l'aider à s'extirper de situations particulièrement mal embarquées lors de l'aventure.

Jabba le Hutt est l'une des figures connues de Star Wars Outlaws

L'intrigue prend place entre les films L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi. Nous savons qu'un élément essentiel du jeu tournera autour d'un système de réputation lié aux différents syndicats du crime, avec lesquels nous allons devoir traiter. Dans la bande-annonce, on aperçoit d'ailleurs Jabba le Hutt, dont la présence avait déjà été confirmée. Il est intéressant de rappeler qu'à l'époque des faits d'Outlaws, Han Solo est prisonnier de celui-ci, piégé dans la carbonite.

Le trailer nous montre un peu de voyage spatial, de course poursuite, de bestioles qui devraient nous donner du fil à retordre, de combats avec des ennemis de l'Empire, ou encore des scènes d'infiltration, avec la possibilité d'utiliser son compagnon Nix comme moyen de diversion.

Développé par Massive Entertainment, déjà derrière Avatar: Frontiers of Pandora en début d'année, Star Wars Outlaws est disponible sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Ubisoft ne se prive pas de rappeler que les détenteurs de L'Édition Gold ou de l'Édition Ultimate peuvent accéder au titre en accès anticipé trois jours avant les autres, soit à partir du 27 août 2024. Celles-ci comprennent le jeu de base ainsi que le season pass, qui inclut notamment deux DLC scénarisés à venir plus tard et une mission spéciale avec Jabba, accessible dès la sortie du jeu.