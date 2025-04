Spotify est en panne, impossible d’écouter la moindre chanson sur l’appli

Grosse panne chez Spotify. Depuis ce début d'après-midi, de nombreux utilisateurs n'arrivent plus à écouter la moindre chanson sur l'application de streaming musicale. Sur DownDetector et les réseaux sociaux, les plaintes ont grimpé en flèche.

Si vous n'arrivez pas à écouter la moindre chanson sur Spotify, vous n'êtes malheureusement pas le seul. En ce mercredi 16 avril, l'application de streaming musicale est visiblement touchée par une panne d'une grande ampleur. Vers 14h, les plaintes et signalements des utilisateurs ont grimpé en flèche sur DownDetector, plateforme spécialisée dans le recensement des pannes des services les plus populaires.

A l'heure où nous écrivons ces lignes, on compte actuellement pas moins de 6 125 signalements sur DownDetector. Sur les réseaux sociaux, le constat est le même et les utilisateurs sont de plus en plus nombreux à se plaindre de la situation. “Ce n'est pas que moi alors, Spotify est HS”, écrit Asher sur X. “Spotify est en panne, je pensais que mon compte avait été piraté”, raconte un autre sur le réseau social d'Elon Musk.

Spotify est totalement HS, impossible d'écouter des chansons

De notre côté, nous sommes également concernés par cette panne. Concrètement, l'appli se lance sans accro, la page d'accueil s'affiche correctement, mais au moment de débuter la lecture d'un morceau, nous avons eu le droit à un bel écran noir. Chez d'autres utilisateurs, l'appli ne parvient plus à se connecter aux serveurs et indique qu'il n'y a plus de connexion Internet. Certains ont essayé de réinstaller l'appli et se sont retrouvés avec un message d'erreur affirmant que leur adresse mail est fausse. Malheureusement, rien à faire de plus pour l'instant que de prendre son mal en patience.

Sur X, les équipes techniques de Spotify viennent justement de réagir sur le compte officiel Spotify Status : “Nous sommes actuellement conscients de certains problèmes et nous les vérifions !”. Par conséquent, nous n'avons pas plus de détail pour l'heure sur l'origine de la panne ou son ampleur. Bien entendu, nous mettrons à jour cet article dès que nous en saurons plus sur ces multiples dysfonctionnements et sur un éventuel retour à la normale des services.