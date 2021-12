Sosh : les forfaits 5G vont bientôt débarquer (enfin)

Alors que les autres opérateurs l'ont déjà déployée depuis belle lurette, Sosh était encore à la traîne en matière de 5G. Mais la marque low-cost d'Orange va prochainement passer à la vitesse supérieure en proposant de nouveaux forfaits. Reste désormais à savoir à quelle date précise.

SFR, Orange, B&YOU, NRJ Mobile, Free… Il existe désormais une ribambelle de forfaits 5G dans l'Hexagone. Et pour cause, le réseau est déployé depuis un an après que les différents opérateurs se sont partagés le gâteau des bandes de fréquences. Toujours est-il que Sosh manque encore à l'appel. Sévissant sur le réseau d'Orange, cette marque a la particularité de proposer des offres peu onéreuses et sans engagement. Et elle va enfin prochainement basculer vers la 5G en sortant de nouveaux forfaits.

Il y a quelques semaines, un conseiller Sosh avait déjà évoqué le sujet sur Twitter afin de répondre aux interrogations d'un utilisateur. En l'occurrence, il avait souligné que les tests étaient en cours et que les forfaits devraient débarquer dans un futur proche. Interrogé récemment par Univers Freebox, un collaborateur d'Orange s'est montré également rassurant à ce sujet.

La 5G chez Sosh : un déploiement imminent ?

D'après cette source, qui a souhaité rester anonyme, il ne s'agit pas de se questionner sur l'arrivée ou non de la 5G chez Sosh puisque celle-ci est déjà actée. Tout serait ainsi prêt sur le plan technique si bien que la commercialisation des forfaits ne devrait plus trop tarder. « Ce n’est qu’une question de grosses semaines ou de mois », indique ainsi la source à nos confrères. De quoi rassurer les utilisateurs, impatients de pouvoir faire évoluer leur forfait.

Visiblement, Sosh ne veut pas se précipiter pour éviter les dysfonctionnements lors du déploiement. Après une telle attente, les clients ne seront pas tendres avec la marque si des bugs subsistent. Marque low-cost oblige, on peut en tout cas s'attendre à ce que les forfaits soient attractifs financièrement parlant. Reste désormais à savoir à quelle date précise la nouvelle norme sera d'actualité chez Sosh. Pourquoi pas juste avant les fêtes de fin d'année, une fenêtre de sortie stratégique d'un point de vue commercial ?

