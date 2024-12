Sora : le générateur de vidéos est enfin disponible sur ChatGPT, mais pas pour l’Europe

OpenAI vient d'annoncer le lancement de Sora, son générateur de vidéos par intelligence artificielle, pour les abonnés ChatGPT Pro et Plus. Cette nouvelle version, baptisée Sora Turbo, ne sera cependant pas disponible dans l'Union européenne.

Dévoilé lors d'un livestream, Sora permet de générer des vidéos d'une durée de 5 à 20 secondes dans différents formats et résolutions. D'après Marcus Brownlee, qui a pu tester le service en avant-première, l'outil propose plusieurs fonctionnalités innovantes : génération de vidéos à partir de texte ou d'images, édition via un outil Re-mix, et création de séquences grâce à une interface Storyboard. Une fonction Blend permet également de fusionner deux vidéos en préservant les éléments de chacune.

Le système fonctionne avec des crédits, dont le coût varie selon la définition et la durée souhaitées. Les abonnés ChatGPT Plus reçoivent 1 000 crédits mensuels, permettant de créer jusqu'à 50 vidéos « prioritaires » en 720p de 5 secondes. Les abonnés Pro bénéficient de 10 000 crédits pour 500 vidéos prioritaires en 1080p de 20 secondes, plus un accès illimité aux vidéos « relaxed » sans filigrane.

Sora n’est pas disponible en illimité

La tarification s'échelonne selon la qualité : de 20 à 150 crédits pour la 480p, 30 à 540 crédits pour la 720p, et 100 à 2 000 crédits pour la 1080p. Les crédits se renouvellent chaque mois sans possibilité de report.

Pour des raisons de sécurité, chaque vidéo comporte un filigrane visible et des métadonnées C2PA. OpenAI a également mis en place des restrictions pour empêcher la création de contenus inappropriés et limite l'utilisation d'images de personnes pendant la phase initiale.

L'absence de lancement en Europe s'explique probablement par les complexités réglementaires du continent. Ce n'est pas la première fois qu'OpenAI adopte cette approche : l'Advanced Voice Mode avait connu un sort similaire avant d'être finalement déployé en octobre dernier. Selon l'entreprise, ces délais sont nécessaires pour assurer la conformité avec les exigences locales.

Les utilisateurs n'ayant pas d'abonnement peuvent néanmoins visiter le site de Sora pour découvrir les créations des autres utilisateurs. Lors du livestream, Sam Altman, PDG d'OpenAI, a indiqué qu'il faudrait patienter avant de voir Sora arriver en Europe et au Royaume-Uni.