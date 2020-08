Sony Xperia 5 II : découvrez le design de ce futur concurrent de l’iPhone SE (2020)

Un leaker américain a publié un visuel représentant un smartphone Sony encore non officiel. Il s’agirait du Xperia 5 II (prononcez « Mark 2 »), le petit frère du Xperia 1 II sorti en début d’année. Équipé d’un triple capteur photo, le smartphone devrait, s’il reprend le positionnement de son prédécesseur, être un sérieux concurrent pour l’iPhone SE (2020). Il devrait être annoncé à l’occasion d’une conférence de presse programmée le 17 septembre.

En début d’année, Sony a présenté le Xperia 1 II, ou Xperia 1 Mark 2. Il s’agit d’un smartphone très haut de gamme, doté du design épuré typique de la marque japonaise, d’un écran « CinemaVision » très allongé et d’une très belle plate-forme technique. Nous avons testé le smartphone sous toutes les coutures. Et notre avis est globalement très positif, même si le produit n’est pas parfait.

Lire aussi – Test du Sony WH-1000XM4 : un casque à réduction de bruit parfait sur toute la ligne ?

L’un des points d’achoppement est le format de son écran OLED de 6,5 pouces avec un ratio 21/9e : il est très difficile à manipuler à une seule main. Plus petit, ce ne serait pas si mal. Nous nous souvenons qu’en 2019, au mois de septembre, Sony a présenté le Xperia 5, un petit frère pour le Xperia 1 et un successeur spirituel pour la gamme Xperia Compact. Ce mobile allie une plate-forme haut de gamme et un encombrement plus mesuré (6,1 pouces). Voilà un bon compromis.

Le Xperia 5 bénéficiera-t-il d’un successeur ? Selon Evan Blass, journaliste américain plus connu sous le pseudonyme Evleaks, la réponse est oui. Celui-ci a en effet publié sur son compte Twitter l’image qui accompagne cet article. Dans le message qui l’accompagne, il n’y dévoile rien de plus que le nom du smartphone. Le visuel, qui confirme certaines informations d’une rumeur précédente, donne quelques informations supplémentaires sur le Xperia 5 II. D’abord, le format du smartphone devrait rester sensiblement identique ou légèrement plus petit, comme l’indiquaient certaines rumeurs en début d’année. Pas de trou ni d’encoche, comme toujours, pour le capteur selfie.

Le triple capteur photo du Xperia 1 II sans la caméra ToF

Ensuite, il devrait être équipé d’un triple capteur photo, certainement composés de trois capteurs 12 mégapixels inspirés du Xperia 1 II : un capteur principal très lumineux, un capteur avec objectif grand-angle et un capteur avec téléobjectif et zoom optique. L’image affirme que les optiques sont signées Carl Zeiss. En revanche, la caméra 3D ToF serait absente. Sur la tranche de droite se trouve le bouton d’alimentation (qui devrait héberger un lecteur d’empreinte digitale), le contrôle du volume, l’obturateur mécanique pour l’appareil photo et un bouton programmable. Comme le Xperia 5.

Enfin, Sony aurait conservé un design aux tranches arrondies (même en haut et en bas) et aux faces légèrement incurvées sur les côtés. Nous sommes sur les mêmes codes que le Xperia 5 et le Xperia 10 II. Côté fiche technique, le Xperia 5 II devrait s’appuyer sur la même plate-forme que le Xperia 1 II (avec moins de RAM et de stockage). Il devrait être 5G.

Reste à savoir quand le téléphone sera présenté. Si les premières rumeurs laissaient entendre qu’il serait dévoilé à l’occasion de l’IFA de Berlin, qui aura lieu la semaine prochaine, Sony annonce qu’un événement exclusivement en ligne aura lieu le 17 septembre en direct sur YouTube. Et ce sera l’occasion de découvrir un nouveau produit Xperia…

Source : Twitter