Sony WH-1000XM5 : le casque à réduction de bruit passe de 420 € à moins de 200 €

Le Sony WH-1000XM5 est à seulement 195 €. Lancé autour de 420 €, le casque haut de gamme est encore vendu 279 € sur la boutique officielle de Sony. L’offre permet donc d’économiser au minimum 84 € sur son tarif actuel.

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Moins de 200 € pour le WH-1000XM5, voilà de quoi s’intéresser à ce casque si vous souhaitez mieux profiter de votre musique dans les transports ou au bureau. La réduction de bruit est l’un de ses principaux arguments, avec une autonomie qui permet également de tenir plusieurs jours entre deux charges.

Le Sony WH-1000XM5 est affiché à 215,16 € dans le cadre de l’opération Local Day sur AliExpress. Le coupon PHD20 qui offre 20 € de remise dès 159 € d’achat ramène ensuite le montant à 195,16 € au panier.

On est à près de 225 € de moins par rapport au prix de lancement. Le Sony WH-1000XM5 a depuis vu son prix baisser. On tourne plutôt autour de 279 € hors promo en ce moment. Même avec cette référence plus récente, vous payez 83,84 € de moins, ce qui représente une économie de 30 %.

Sony WH-1000XM5 : écoutez votre musique plus tranquillement

Le WH-1000XM5 utilise huit microphones et deux processeurs pour atténuer les bruits autour de vous. La réduction de bruit s’ajuste automatiquement aux conditions d’utilisation. Vous pouvez aussi activer le mode ambiant pour entendre ce qui se passe à proximité pendant le casque reste toujours collé à vos oreilles.

Sony utilise des transducteurs de 30 mm pour le son, avec le codec LDAC, accessible avec une source compatible. Le casque pèse environ 250 g, ce qui permet de le porter plus longtemps sans en ressentir le poids.

Vous travaillez sur un ordinateur avec votre téléphone à côté ? La connexion Bluetooth multipoint permet de garder les deux appareils connectés au casque. Ce dernier peut ainsi basculer vers le smartphone lorsqu’un appel arrive. Les commandes tactiles servent, quant à elles, à régler le volume ou à changer de morceau sans sortir le téléphone.

Sony annonce enfin jusqu’à 30 heures d’autonomie avec la réduction de bruit activée. Et si la batterie est presque vide au moment où vous vous apprêtez à sortir, trois minutes de charge peuvent apporter trois heures d’écoute.