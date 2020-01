Sony organisera une conférence de presse au MWC 2020, à quoi faut-il s’attendre ?

Fin février, Sony Mobile participera, comme chaque année, au Mobile World Congress en organisant une conférence de presse. Celle-ci aura lieu sur son stand, le jour de l’ouverture du salon catalan. À quoi s’attendre de cette conférence ? Voici nos hypothèses.

Malgré la crise, malgré les réorganisations (avec parfois quelques coupes budgétaires et des réductions d’effectif), Sony n’abandonne pas la téléphonie mobile. Plusieurs raisons à cela, la principale étant la place prépondérante du smartphone dans un écosystème domestique où peuvent aussi se trouver des consoles de jeu, des télévisions ou des systèmes audio connectés.

Lire aussi : PS5 : date de sortie, prix et fiche technique

Ainsi, Sony sera présente au Mobile World Congress 2020 qui aura lieu à Barcelone, comme toujours, dans un peu plus d’un mois maintenant. La marque japonaise y organisera une conférence de presse, information confirmée par l’envoi à toute la presse internationale, dont PhonAndroid, d’une invitation (dont vous pouvez retrouver ci-contre le visuel), laquelle ne dévoile pas grand-chose, hormis les détails nécessaires pour y participer.

Rendez-vous le 24 février 2020

Contrairement aux événements de Xiaomi, Oppo, Samsung ou Huawei, cette conférence de presse n’aura pas lieu avant, mais bien le jour de l’ouverture du salon catalan. Soit le 24 février 2020. Elle n’aura pas lieu non plus à l’extérieur du salon, mais directement sur le stand de la marque. Ce fut également le cas l’année dernière. Ce n’est donc pas une surprise, même si c’est toujours un peu triste de constater une moindre envergure chez cet ancien fleuron. Notez que les plus curieux pourront également suivre la conférence en direct sur YouTube.

Lire aussi : Huawei présentera le Mate Xs, son 2ème smartphone pliable, au MWC 2020

Cet événement sera évidemment l’occasion de lancer de nouveaux produits. Quels sont-ils ? De nombreuses rumeurs circulent ces derniers mois à propos de deux produits. Le premier est le possible remplaçant du Xperia 1. Parfois appelé Xperia 3, le smartphone embarquerait un Snapdragon 865 de Qualcomm, 12 Go de RAM et un sextuple capteur photo à l’arrière (cinq capteurs pour prendre des photos et une caméra temps de vol). Un autre smartphone pourrait l’accompagner. Il s’agirait d’un successeur pour le Xperia 10. Celui-ci embarquerait 8 Go de RAM et un Snapdragon 765. Ce qui veut dire qu’il serait compatible 5G. L’un de ces mobiles, sinon tous, pourraient également embarquer un écran à trou pour réduire les bordures historiques des Xperia. Il ne serait pas impossible que ce successeur soit lui aussi décliné en version Plus.