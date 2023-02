SNCF : les bornes de compostage vont bientôt disparaître des gares, place aux smartphones

Les bornes de compostage dans les gares SNCF, c'est bientôt fini. Face au succès grandiloquent de ses billets dématérialisés, le gestionnaire du réseau ferroviaire a décidé de se débarrasser de ces reliques qui font désormais partie du passé. Tout en n'oubliant pas les usagers qui ont encore recours à la version papier.

Il était un temps où la SNCF rappelait sans relâche qu'il était nécessaire de composter son billet de train avant son trajet. Avant l'arrivée des billets dématérialisés sur smartphones, les bornes de compostage étaient souvent assaillies de voyageurs qui attendaient de pouvoir tamponner leur titre de transport. Mais aujourd'hui, les choses ont bien changé. D'après la SNCF, 96% à 99% des usagers ont désormais recours aux billets dématérialisés.

Dans son effort perpétuel de modernisation, qui l'amène parfois à concurrencer les grands noms du web, le gestionnaire du réseau ferroviaire à ainsi décider d'embrasser pleinement le dématérialisé. Si les versions physiques de ses billets ne vont pas encore totalement disparaître de la circulation, leur compostage n'est désormais plus obligatoire. Et pour cause : il n'y aura bientôt plus aucune borne en gare.

La SNCF va retirer toutes les bornes de compostage de ses gares

À ce jour, on compte plus de 3000 de ces bornes en France, majoritairement sur les lignes TER. Rappelons en effet qu'il n'est plus possible d'acheter un billet en version physique sur les lignes TGV depuis 2021, tandis que le compostage n'est plus obligatoire depuis le 1er janvier 2022. Sans pour autant fixer de date précise pour la disparition des bornes, la SNCF déclare donc que le règne du billet dématérialisé a bel et bien commencé.

Sur le même sujet – SNCF, Fnac, Cdiscount : l’UFC-Que Choisir dresse la liste des pires sites en matière de CGV

Ceci étant dit, l'entreprise n'oublie pas les quelques usagers qui impriment encore leur billet. À ces derniers, elle souligne qu'il sera nécessaire de se présenter au chef de bord avant le trajet ou, à défaut, de simplement présenter son billet au contrôleur. En effet, depuis que la période de validité est passée de 2 mois à un jour, le compostage est devenu totalement obsolète.

Précisons toutefois que les bornes ne sont pas encore appelées à disparaître sur le réseau Transilien, les TER Provence-Alpes-Côte d'Azur et les TER Nouvelle-Aquitaine. Vous devrez encore donc encore composter vos billets dans ces régions.