Skype est en panne : impossible d’envoyer et de recevoir des messages

Skype est une nouvelle fois en panne. De nombreux utilisateurs ne parviennent plus à envoyer ou à recevoir des messages en Europe. Les premiers dysfonctionnements se sont déclarés aux alentours de 11h30 ce vendredi 15 mai 2020. Microsoft n’a pas encore communiqué sur l’incident.

Depuis 11h30, plusieurs membres de la rédaction de Phonandroid résidents en Europe ne parviennent plus à envoyer ou à recevoir des messages sur Skype. En France, en Belgique et aux Pays-Bas, l’icône « connexion… » apparaît lors de l’envoi d’un message. La connexion a apparemment été coupée brutalement, que ce soit sur mobile ou sur un ordinateur de bureau.

Sur le même sujet : Skype permet de changer l’arrière-plan pendant un appel vidéo, comme Zoom

Nouvelle panne de Skype en Europe en plein déconfinement

Sur le site de DownDetector, les témoignages analogues se multiplient depuis quelques dizaines de minutes. On trouve maintenant une vingtaine de rapports concernant une panne du service de Microsoft. Comme on peut le voir sur la carte proposée par le site, l’épicentre de la panne est situé en Europe. Le Nord de la France, le Sud du Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas sont les plus touchés. L’Europe de l’Est est aussi concernée par la panne de Skype.

Sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, on trouve plusieurs internautes concernés par la panne. Certains témoignages proviennent de pays asiatiques, comme l’Inde. Sur son site officiel, Microsoft ne fait pas encore mention de la panne. On ignore donc encore si le groupe américain est actuellement au courant des problèmes de connexion rencontrés par ses utilisateurs.

Cette panne tombe évidemment très mal. Malgré le déconfinement progressif instauré par plusieurs pays européens, de nombreuses personnes sont encore en télétravail afin d’éviter la propagation du coronavirus. Avez-vous aussi des soucis de connexion avec Skype ? On attend votre avis et votre témoignage dans les commentaires ci-dessous.