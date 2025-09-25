Si les aliens existent, ils sont probablement très éloignés de la Terre

Une récente étude a tenté de déterminer sur quel type de planète une vie similaire à celle sur Terre pourrait se développer. La réponse pourrait bien décourager les enthousiastes des petits hommes verts. En effet, la planète la proche correspondant aux critères sélectionnés se trouve à 33 000 années-lumières de notre maison.

L'un des grands défis (et rêve) de l'humanité est sans doute de trouver une autre forme de vie intelligente dans l'univers. La question secoue la communauté scientifique depuis des décennies, quand bien même le consensus tend à penser que la rencontre n'est pas près d'avoir lieu. Ce qui n'empêche pas les chercheurs de réfléchir à la question, de mettre au point des techniques de communication voire des classifications de ses hypothétiques aliens.

Une récente étude menée par Manuel Scherf et Helmut Lammer, deux chercheurs de l'Académie autrichienne des sciences, vient malheureusement enfoncer le clou dans la tombe de l'optimisme. Ces derniers ont en effet tenté de déterminer les conditions nécessaires au développement d'une civilisation similaire à la nôtre sur une autre planète. Pour eux, l'élément crucial est la tectonique des plaques.

Nous ne sommes pas près de rencontrer des aliens

Les deux chercheurs expliquent ainsi que le premier critère à respecter pour le développement d'une civilisation est la présence suffisante de dioxyde de carbone, de manière à permettre la photosynthèse. Suffisante, mais pas trop conséquente, pour éviter que l'air devienne littéralement irrespirable et que la planète ne se réchauffe. C'est là qu'entre en jeu la tectonique des plaques : c'est elle qui permet la régulation du niveau de CO2.

Autre point important, il est nécessaire qu'une biosphère soit présente pour effectuer cette photosynthèse, mais surtout présente assez longtemps pour qu'une civilisation intelligente se développe. En effet, arrivera nécessairement un moment où tout le CO2 de l'atmosphère sera consommé et la photosynthèse impossible. Pas de panique, les scientifiques expliquent que sur Terre, nous avons au moins 200 millions, voire potentiellement 1 milliard d'années avant que cela ne nous arrive.

Sur le même sujet – Il s’agit du seul objet humain à avoir quitté notre système solaire et il transporte un message crucial à l’attention des aliens

Reste que cela a pris a notre planète 4,5 milliards d'années avant de créer une forme de vie intelligente – nous – soit la quasi-totalité de sa vie. L'élément déclencheur n'est autre que l'oxygène. En effet, les chercheurs soulignent qu'en dessous de 18% d'oxygène dans l'atmosphère, impossible d'allumer un feu, lui-même responsable des premières grandes avancées technologiques de notre espèce.

Il va falloir voyager loin pour rencontrer des aliens

Une fois ces critères établis, les scientifiques ont donc cherché une planète de notre galaxie capable d'y répondre. Autant le dire, la rencontre n'aura pas lieu demain. En effet, la planète la plus proche remplissant toutes les conditions au sein de la Voie Lactée se trouve à… 33 000 années-lumières. Qui plus est, pour que nous puissions avoir une chance de les voir de nos propres yeux, cette potentielle civilisation devra survivre encore 280 000 ans.

Faut-il alors laisser tomber cette quête ? Pas forcément, selon les chercheurs. “Bien que les formes de vie intelligentes extraterrestres sont rares, il n'y a qu'un seul moyen de les découvrir, et c'est de les chercher”, affirme Manuel Scherf. La logique se place là. “Si ces recherches ne débouchent sur rien, notre théorie devient plus probable, et si nous trouvons quelque chose, ce sera l'une des plus grandes avancées scientifiques jamais réalisées, car nous saurons que nous ne sommes pas seuls dans l'univers”.

Source : Europlanet