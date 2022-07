SFR réunit RMC Sport et Le Pass Ligue 1 d’Amazon dans une offre à 20 € / mois

À compter du mercredi 27 juillet 2022, les abonnés SFR auront la possibilité de souscrire à une offre foot comprenant RMC Sport et Le Pass Ligue 1. Son prix ? 20 euros par mois.

C'est dans un communiqué diffusé en ligne le groupe français Altice a annoncé que SFR devenait le premier opérateur à distribuer Le Pass Ligue 1 d'Amazon en France.

Dès ce mercredi 27 juillet, Le Pass Ligue 1 sera en effet disponible dans les offres Sport de SFR grâce à un accord avec Prime Video pour la distribution.

Pour accéder facilement aux plus grandes compétitions de football européen et français, les abonnés SFR peuvent choisir un pack intégrant une ou plusieurs chaînes, avec ou sans engagement et constituer leur offre. Par exemple, RMC Sport, Amazon Prime et Le Pass Ligue 1 sont ainsi accessibles pour 20 euros par mois avec un engagement de 12 mois.

Pour la saison à venir, Le Pass Ligue 1 de Prime Video retransmettra, en exclusivité, plus de 302 matchs de Ligue 1 (soit 8 des 10 matchs de chaque journée) dont les 10 plus belles affiches. Au cours d'un week-end classique, cela comprend des matchs le vendredi à 21h, le samedi à 17h et le dimanche à 13h, le multiplex de 15h ainsi que l’affiche du dimanche soir à 20h45.

Quant à RMC Sport, les différents canaux de la chaîne diffuseront essentiellement des matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.