Seriez-vous prêt à payer un abonnement pour une souris garantie à vie ? Logitech le pense

Logitech réfléchit à une nouvelle manière de vendre ses produits. Et si au lieu d’acheter une souris une fois tous les trois ou quatre ans, vous en achetez une qui dure toute la vie ? La contrepartie serait de payer un abonnement pour les mises à jour et l’assistance. Une idée farfelue ? Par pour Logitech.

Quand on achète une souris, on la garde en moyenne trois ou quatre ans, parfois plus, avant d’en changer. Les mulots se dégradent en effet au nombre de clics et on est souvent séduits par des propositions plus modernes. Un système qu’aimerait changer Logitech.

Invitée au podcast Decoder du site The Verge, Hanneke Faber, la CEO de la marque suisse, a soumis une idée qui semble farfelue au premier abord : vendre une souris ultra durable, que vous gardez à vie. Ce n’est pas un fantasme, mais bien quelque chose sur laquelle travaille Logitech :

« L’autre jour, en Irlande, dans notre centre de R&D, l’un des membres de mon équipe ma montré une souris éternelle en la comparant à une montre. C’est une belle montre, pas extrêmement chère, mais je ne prévois pas de la jeter. Donc pourquoi le ferait-on avec une souris si elle a une qualité fantastique, qu’elle est bien conçue et surtout mise régulièrement à jour ? La souris éternelle est une chose sur laquelle nous aimerions aller »

Payer sa souris tous les mois, comme avec Netflix

Acheter une souris éternelle ? L’idée est séduisante. Toutefois, la question du modèle économique se pose : comment Logitech va-t-il faire son beurre si plus personne n’achète ses produits après ça ? La solution est toute trouvée : un abonnement.

Un abonnement qui garantirait des mises à jour régulières, de l’assistance mais aussi un SAV en cas de soucis. Un modèle économique qui paraît absurde, mais qui a une logique implacable pour Logitech : pourquoi changer de souris si celle que vous utilisez est increvable et toujours au top, même des années après l’achat ? Un test dans ce sens est déjà tenté avec les solutions de vidéoconférence, donc pourquoi pas avec les périphériques.

En tout cas, Logitech réfléchit à une manière de bousculer son modèle économique. Comme toujours, ce sont les clients qui décideront du bien fondé de la chose. Seront-ils prêts à payer tous les mois pour utiliser leur précieux mulot ? Pas si sûr.